Guerra abierta entre Carmen Lomana e Isabel Preysler

No lo puede evitar. A Carmen Lomana le encanta estar en el punto de mira, y una vez 'olvidada' su guerra mediática contra Ágatha Ruiz de la Prada, la socialité ha puesto el objetivo en Isabel Preysler. Y sin pelos en la lengua la tachaba de "antigua" por convertirse ahora en imagen de la nueva campaña de una conocida marca de gafas de sol. "Ha llegado tarde a la modernidad" aseguraba con ironía hace unos días.

Un dardo al que la madre de Tamara Falcó ha hecho oídos sordos, evitando entrar en conflicto con otra de las reinas de la elegancia en nuestro país. Un 'desaire' al que la tertuliana reaccionba con la sinceridad de la que hace gala siempre que tiene ocasión: "No volveré a hablar de Isabel Preysler porque como no responde, es muy aburrido y no tengo por qué discutir" reconocía en su última aparición en la plaza de toros de Las Ventas.

Sin embargo, en el estreno este martes de la nueva película sobre Brigitte Bardot, Carmen no ha dudado en lanza una última intentona a ver si Isabel le contesta y puede continuar con este tira y afloja ante las cámaras con el que, es innegable, disfruta como una niña.

Y aunque en un principio pidió que no "volviésemos al tema que me aburre que me mata" no ha dudado en reconocer que si la filipina le respondiese "me daría más vidilla, me daría más vidilla, ¿no? Por lo menos podría decirle algo, pero sino no". "Pero está bien así, va totalmente con su esencia, no hablar ni manifestarse. Cada persona es un mundo" ha zanjado con la 'esperanza' de que la 'reina de corazones' le de algo de juego.

Por si acaso, Carmen se ha 'acordado' de Ágatha Ruiz de la Prada y le ha lanzado una pulla cuando le hemos preguntado por el éxito que Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' tiene entre el género femenino: "Hay mujeres de verdad que cualquier cosa les vale" ha afirmado con ironía, reconociendo que "algún encanto debe de tener. Es muy simpático". "Yo me autocensuro" ha confesado divertida.

Por último, Lomana ha dado un consejo a Bárbara Rey y a su hijo Ángel Cristo Jr. tras el recrudecimiento de su guerra familiar, demandas de por medio, después de la expulsión del joven de 'Supervivientes 2024' reality al que por cierto ella asegura que "no volvería". "¡Qué pereza! ¿Por qué no se callan, como decía el rey? ¿Por qué no se callan ya y dejan de meterse? Pues los dos, en una familia es muy feo que se dediquen a hablar el uno al otro" ha sentenciado.