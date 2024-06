El Cuponazo de la ONCE deja 280.000 euros en Utrera

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del último día de mayo ha dejado una parte de su fortuna en Utrera (Sevilla), con 280.000 euros en premios repartidos entre siete vecinos.

En concreto, Ana Belén Boza, vendió siete cupones premiados con 40.000 euros cada uno a las puertas del centro comercial Almazara de Utrera. Boza acaba de cumplir su primer año como vendedora de la ONCE este mes de mayo. "Estoy loca de contenta, no me lo creo, todos los días deseando dar el premio y ahora encantada, me alegra mucho por los que les haya tocado", decía esta mañana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.