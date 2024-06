Consejos a seguir antes de enfrentarte a la Selectividad

Más de 11.500 alumnos de la provincia de Sevilla se enfrentarán a partir de este martes, 4 de junio, a la Selectividad, poniendo fin así a la etapa del instituto. Los nervios están a flor de piel y se palpa la inquietud y la preocupación entre ellos ya que, la forma en la que realicen estas pruebas, determinará el futuro académico de muchos.

Según datos del Ministerio de Universidades, al menos el 96% de los alumnos que se presentan superan esta prueba, aunque ello no garantiza en su totalidad que accedan a la carrera deseada. Por ello, aquí van algunos consejos fundamentales que ayudarán a los jóvenes a afrontar estos días de estudio y sacar el mayor rendimiento.

El día previo

El día de antes no está para estudiar nada nuevo que no se haya estudiado en los días anteriores. En cualquier caso, para sosegar esa inquietud, lo más adecuado es dar un ligero repaso sobre los temas del examen que tengas al día siguiente. Es recomendable también que se destine una gran parte del tiempo a distraer la mente: se recomienda hacer deporte, descansar o salir a dar un paseo tranquilo.

Imprescindibles

Cada estudiante debe tener claro el lugar dónde va a examinarse, el tipo de material que está autorizado a llevar y las horas a las que comienzan las pruebas. Por supuesto, no pueden olvidar la documentación para que puedan identificarlos y, como más vale prevenir que curar, se aconseja llevar más de un bolígrafo en el estuche.

Biblioteca de Lepanto y Grupo Cántico en Córdoba / VÍCTOR CASTRO

Gestiona bien el tiempo; de lo sencillo a lo complicado

Antes de comenzar a desarrollar las cuestiones, se recomienda hacer un pequeño esquema nombrando los principales puntos que van a redactarse. No debe perderse el tiempo en las preguntas que no sepan escribirse en el momento o que hagan que el estudiante se tenga que demorar tiempo para redactarla. Hay que ir directo a aquellas en las que tenga más soltura, porque así se ahorrarán tiempo, que podrán destinar a intentar realizar las preguntas más complejas. No hay que olvidar repasar con detenimiento todo lo escrito. Tal vez se ha podido olvidar alguna información o puede haber alguna falta ortográfica (en Andalucía se descuentan 0,25 puntos por cada tres faltas de ortografía).

Durante el examen

Es bastante común que los bloqueos estén presentes durante los exámenes. Los jóvenes que se presentan saben a lo que se enfrentan y destinan más parte de su tiempo a pensar en el futuro que a concentrarse en dicha prueba. Es preferible dedicar unos segundos a respirar profundamente y aparcar por un momento todos aquellos pensamientos negativos dedicando de lleno toda la atención al examen.

Combatir la ansiedad

Muchos estudiantes optan por extender sus energías a través del abuso de las bebidas energéticas o del café. No es recomendable puesto que pueden acarrear consecuencias nefastas. La alternativa a esto es llevar una dieta equilibrada, desayunar fruta antes de los exámenes y, dada las altas temperaturas que se esperan para estos días, beber mucha agua.

Los estudiantes deben recordar todo el esfuerzo que han hecho durante el curso y que, aunque los resultados sean importantes de cara al futuro, no lo determina por completo. Con una preparación adecuada, podrán realizar estas pruebas con tranquilidad y confianza en sí mismos.