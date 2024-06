Anabel Pantoja, sus primeras palabras tras confesar su embarazo

Tras la sorprendente noticia de su embarazo, Anabel Pantoja ha hablado por primera vez del dulce momento que está viviendo con una llamada en directo al programa TardeAr. "Puede chocar que llevemos poco tiempo pero no hace falta tiempo sino saber elegir a una persona, que dejen de hablar y de especular de por qué se ha tomado la decisión, lo bonito es hablar de la noticia y no del por qué" dejaba claro Anabel durante su intervención.

En su cuarto mes de embarazo, Anabel asegura que aún desconoce el sexo del bebé por lo que no han pensando en ningún nombre, ni de niño ni de niña. "No he pensado el nombre, cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza, no queiro pensar más allá que el día de hoy" revelaba la colaboradora de televisión. Feliz por el momento que está viviendo, la sobrina de Isabel Pantoja aprovechaba la ocasión para dar las gracias: "Aprovecho para decir muchas gracias a todas las llamadas que he recibido, sé que se alegran de verdad, de corazón, en nombre mío y de David, estamos felices".

Mientras que muchos de sus compañeros aseguraban que ya conocían la noticia, Anabel bromeaba sobre el momento en el que el nuevo bebe fue concebido con el sentido del humor que le caracteriza: "Me acueredo cuando lo hice, en el pueblo de aquí abajo de mi isla, con muchísimo amor, cumpliamos más de un año y también con placer, cuando lo haces no vas a sufrir".

Por su parte, Ana Rosa aprovechaba para enviarle un mensaje a Anabel recomendándole que disfrute mucho de esta etapa, pero que se cuide con la alimentación. "Me estoy esforzando en comer cosas que no como nunca, ahora tengo antojo de melón increíble, regalarme melones dulces" revelaba Anabel.