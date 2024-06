Estudiantes de Sevilla en su primer día de Selectividad: "Es el peor, empiezas con muchos nervios, y luego se lleva mejor"

Más de 11.000 estudiantes de Sevilla han vivido una mañana que nunca olvidarán. Se les quedará grabado el martes 4 de junio como el día que afrontaron sus primeros exámenes de Selectividad, en diferentes sedes de la Universidad de Sevilla. No es un día cualquiera, es el primer escalón de su camino laboral. Nervios a flor de piel, muchos días sin dormir y demasiado temario que memorizar. Todo para conseguir una buena nota media y poder optar a cursar la carrera que más les atraiga.

A los pies de cada centro se han repetido las mismas escenas. Jóvenes con apuntes en la mano y una mochila a la espalda. En grupo, en pareja o en solitario, cada uno vive a su manera los últimos momentos para dar un último repaso antes de que no haya vuelta atrás. Les esperaba una jornada exigente. A las 8:30 el examen de Lengua, a partir de las 11:00 el de Historia de España o Filosofía y, por último, antes de comer, desde las 13:30, el examen de Inglés.

Todos los alumnos coinciden en que el peor momento es el previo al primer examen, pero luego ese estrés se transforma en tranquilidad. Cuenta Ana que el examen de Lengua era "la primera experiencia, la novedad de la Selectividad", pero ya lo siguiente es "hacer un nuevo examen y ya está". Su amiga Carmen coincide en que este martes era "el peor día" y ya luego los demás se llevan mejor.

De no dormir a estar tranquilos

Afrontar la Selectividad es una montaña rusa de emociones. Cada año es una colección de imágenes de todo tipo. Los alumnos tienen que convivir con la presión por sacar una buena nota, con las preguntas de familiares y amigos, e incluso los que han ido a la Facultad de Matemáticas se han encontrado allí una rueda de prensa con la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

Clara, Ana, Carmen y Manuela están sentadas en un banco antes de afrontar el segundo examen. "No hemos dormido nada, dos o tres horas. Me acosté a las 4 y me he levantado a las 6", afirma una de ellas. "Al principio teníamos muchísimos nervios, pero ahora ya estamos relajadas", añade otra. "Los nervios están en el primero, ya los otros vienen y ya está", cuenta otra compañera.

"He estado bastante nervioso", asegura Jaime, aunque su amigo Alberto reconoce que aprovechó el día anterior "para descansar". Los dos quieren estudiar Derecho o Economía. Marta y Claudia esperan a que llegue la hora "con menos nervios". "Con Lengua estaba sudando", afirma una, "pero ya a por el siguiente porque si no se acumula el estrés". "Hemos dormido regular, poquísimo, entre repasar por la noche y levantarte con los nervios", añaden.

Algunos como Pablo optan por tomarse "una tila antes de irse a la cama". "Me he dormido temprano", reconoce, aunque a su lado está Antonio, que dice que se ha acostado "a las 2 porque tenía roto el horario de estudiar". "Vienes con nervios pero al llegar se te quitan un poco. Ya lo que te queda es afrontar el examen. Llevas todo el año estudiando para ello", explican a pocos minutos de realizar el examen de Historia.

También ha acudido a hacer el examen la hija del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Ha vivido días de nervios y trabajo que tendrán recompensa. Por ello, os doy mi ánimo y fuerza a los miles de jóvenes que durante estos días realizáis la PEvAU en Sevilla", ha publicado en su cuenta de Twitter.

Satisfacción con lo que se ha preguntado

Luis Cernuda, Primo de Rivera o Platón han sido algunos de los protagonistas de los dos primeros exámenes, antes de afrontar el de Inglés. La mayoría estaban contentos conforme iban saliendo de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

"Hemos tenido Lengua y se han portado bastante bien", valoran unos. "Ha sido bastante complicado. El análisis sintáctico me ha costado mucho. Esperemos que los demás salgan bien", cuenta otra alumna. Hay sensaciones de todo tipo, aunque por lo general todo son caras de satisfacción. "El examen de Lengua ha sido un poco más fácil de lo que esperábamos, y era lo que peor llevábamos", opinan dos estudiantes. Igual de optimistas salían los primeros que habían acabado ya la prueba de Filosofía e Historia.

¿Algún truco para los exámenes que quedan? "Entender y ya luego memorizar. Nada especial, se estudia y ya está", dice una joven. Este miércoles llega el turno para optativas como Latín, Matemáticas, Análisis Musical, Dibujo Artístico o Griego. Otra jornada intensa antes de la recta final del jueves con los últimos exámenes de la Selectividad.