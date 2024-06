Grupos de desconocidos en WhatsApp: qué hacer y cómo evitarlos

¿Te han agregado a un grupo de WhatsApp que no conoces? Mucho cuidado, quizás seas una víctima potencial de una estafa. La Policía Nacional advierte de este tipo de prácticas, cada vez más comunes debido al uso generalizado de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, en nuestro día a día.

Desde hace un tiempo es bastante común que alguna persona, fuera de nuestra lista de contactos, nos agregue a algún grupo o nos salude de forma muy cordial a través de un mensaje de WhatsApp.

Si en estos grupos, advierte la Policía Nacional, empiezan a hablar de temas como criptomonedas u ofertas de trabajo muy ventajosas a través de redes sociales, mucho cuidado, lo más probable es que sean estafas. Lo más común es que en estos grupos haya números con prefijos extranjeros y contactos desconocidos.

Ante este tipo de situaciones, es mejor salirse de estos grupos, denunciar a los contactos y, sobre todo, no caer en ninguno de los engaños que propongan a través de estos mensajes. Es muy probable que manden enlaces o pidan datos mediante el grupo. La advertencia es siempre la misma, no abrir enlaces y no proporcionar datos a números desconocidos, pese a que se puedan hacer pasar por entidades bancarias o empresas.

Cómo evitarlos

Evitar estos grupos es muy sencillo, sólo hay que meterse en la configuración de WhatsApp y en el apartado de Privacidad, marcar que sólo los contactos de la agenda te puedan agregar a grupos. De esta forma evitaremos ser víctimas de una futura estafa o del robo de datos.