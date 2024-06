El aplaudido discurso feminista de Aitana: "El machismo no tolera que el ideal inocente que vieron en mí se transforme en mujer"

Aitana ha demostrado en reiteradas ocasiones que su trabajo es fruto de mucho esfuerzo y constancia, y este lunes lo ha vuelto a dejar claro a través de un aplaudido discurso feminista que ha pronunciado en la gala Elle Style Awards. La artista ha aprovechado para lanzar un discurso feminista de apoyo a las mujeres de la industria musical tras las críticas que recibió por la incorporación de coreografías más sensuales en la gira de su último trabajo, 'Alpha'.

La catalana ha expuesto el esfuerzo que le cuesta en su día a día lidiar con comportamientos machistas: "No me lo ponen fácil, no sé lo que pasa por la cabeza de un hombre que se atreve a tocar el timbre de mi casa de madrugada, despertándome. Es posible que se imagine que estoy sola, ¿pero de verdad se cree que si fuera así abriría la puerta a un desconocido?".

"Sé que estoy madurando por otra razón: el machismo no tolera que el ideal femenino, inocente, juvenil que muchos vieron en mí —sin ser yo consciente de ello— se transforme, o mejor dicho, se eche a perder, para convertirse en una mujer. Viajemos juntas al futuro sin olvidar el pasado", ha lanzado, recibiendo un gran aplauso por parte del público. Unas palabras que muchos han relacionado con la polémica que se formó al inicio de su Alpha Tour por la sensual coreografía de mi amor, que Aitana bailaba contra el suelo.

Por último, la cantante de Los Ángeles ha expresado: "La gran suerte de las mujeres es que nos tenemos las unas a las otras".

La vida amorosa de Aitana Ocaña es un gran misterio, y es que la joven siempre ha intentado llevar sus relaciones con la mayor discreción posible. Desde su ruptura con Miguel Bernardeau y su posterior noviazgo con Sebastián Yatra, poco se sabe de cómo está su corazón actualmente. Aunque se barajaba la posibilidad de que había vuelto a retomar su historia de amor con el cantante, lo cierto es que todavía no hay nada claro.

Hace tan solo unos días, varios medios apuntaban que la catalana había sido vista con Arón Piper en un bar de Madrid, donde se deshacían a besos a pesar de las miradas.

En medio de rumores y especulaciones, la joven quiso aclarar su situación sentimental desmintiendo categóricamente cualquier relación con Arón Piper: "Siempre me relacionáis con alguien nuevo, así sois. Qué hacemos. Alucino, alucino, la verdad es que sí". Respecto a su relación con Yatra y la posibilidad de una boda, la joven se mostró sorprendida por las preguntas: "Estas preguntas, de verdad".

Rodeada de una multitud de fans que intentaron conseguir una fotografía con ella, Aitana mostró su lado más amable y no dudó en atender a todos los que la esperaban a la salida del evento, luciendo la mejor de sus sonrisas.