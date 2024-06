Camilo desvela en 'El Hormiguero' que concibieron a sus hijos en Andalucía: "Tengo una teoría, el tomate de Huelva"

El Hormiguero recibió este martes la visita del cantante colombiano Camilo. El artista estuvo acompañado de su esposa Evaluna Montaner, para hablar sobre su nuevo disco y la gira que recorrerá once ciudades españolas. En ellas se incluyen varias actuaciones en Andalucía.

En la entrevista, se le pudo ver ilusionado cuando recibió la visita sorpresa de su esposa Evaluna. La artista mejicana anunció que están esperando otro hijo con el nombre de Amaranto, lo que provocó uno de los momentos más emotivos de la noche. El género prefieren mantenerlo como "algo sorpresa hasta el momento del nacimiento."

El nacimiento de su primera hija

Cabe recordar que su primera hija, Índigo, nació hace dos años. Desde ese momento, ambos han mostrado el amor y la relación tan bonita que tienen. Camilo aprovechó en el programa de Pablo Motos para recordar los inicios de su relación: "Nosotros empezamos antes de mi música, empezamos más chiquitos. Veo a Eva Luna y veo que somos dos personas que encajan como piezas de Lego, no me imagino estando una persona que no sea ella", afirmó.

En mitad de la entrevista pudieron compartir anécdotas, curiosidades y algún que otro secreto de la pareja: "Los médicos le dijeron que por un problema médico no podría ser madre, pero ella no lo aceptó. También soñaba que quería dar el pecho, me decía que quería ser una vaca lechera. Por esta razón me regaló un colgante con un poco de su leche materna cristalizada", expresaba Camilo.

La fertilidad de Andalucía

La pareja de artistas ha querido contar una divertida anécdota sobre la creación de sus hijos que desenvocó en muchas risas: "Nuestros dos hijos son no solamente de España, sino que son andaluzas. Tengo una teoría, el tomate de Huelva", aseguró entre risas el cantante colombiano.

La elección del nombre Amaranto no solo refleja una flor y un color, sino también la inmortalidad y la conexión con la naturaleza: "Es una flor, es un color, y en la mitología era una planta que había en un monte en una montaña donde no llovía y estaba siempre florecida sin cuidados, inmortal. Pintamos nuestra casa de Índigo y Amaranto", expresó.

De esta forma, cabe pensar que concibieron a sus dos hijos en Andalucía. Su colaboración con Manuel Carrasco con el tema "Salitre" hizo que se ganara el cariño de los fans de esta comunidad autónoma, además de enamorarse de la ciudad y de su gente.