El examen de Matemáticas, protagonista en la segunda jornada de Selectividad

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando el examen de Matemáticas II desató la polémica entre estudiantes y profesores, en esta ocasión los alumnos que estos días se enfrentan a la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU), antes conocida como Selectividad, han salido bastante contentos de la prueba. Eso no ha quitado los nervios y la intranquilidad a las puertas de los aularios en esta segunda jornada de exámenes, en la que los aspirantes a ingresar en la universidad debían examinarse de una de las materias obligatorias de su elección.

Al igual que en el estreno de la prueba, en la que se compartía el alivio por los temas que habían salido en las pruebas de Lengua y Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía y en Lengua Extranjera, con el examen de Matemáticas II se ha repetido la satisfacción entre el alumnado.

“Para el que haya estudiado ha sido fácil, no tiene nada que ver con el del año pasado”, comentaba uno de los primeros aspirantes que salía del aula, contento por su desempeño en la prueba. “Yo me he presentado para probar suerte y me ha resultado sencillo y mira que no he estudiado apenas”, confesaba otro joven que salía del examen apenas una hora después de que comenzara el examen, puntual a las 08:30 horas.