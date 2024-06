A qué multa te enfrentas si no acudes a la mesa electoral este 9J

Hace unos días te llegó una carta certificada y todos los temores se volvieron realidad: te ha tocado estar en una mesa electoral este domingo. Este 9 de junio se celebran las elecciones al Parlamento Europeo y cientos de ciudadanos formarán parte de una mesa electoral. Madrugar y trasnochar un domingo no es plato de buen gusto para la inmensa mayoría de ciudadanos y menos cuando es en junio y en muchos colegios electorales la climatización brilla por su ausencia. Entonces, surge la idea de no acudir por la mañana, de confiar en el que se presente el titular o que el suplente pueda sustituirte, pero ¿a qué multa te enfrentas cuando no acudes a la mesa electoral?

El presidente y los vocales de la mesa son elegidos por un sorteo público en la Junta Electoral de la Zona entre todos los electores de una mesa que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. No solo eso, el presidente de la mesa tiene que tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente.

Para poder renunciar dentro de los plazos legales, la JEZ da un periodo de siete días en el que los elegidos pueden presentar una causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos no la tiene o se les pasa el plazo. Si después de este tiempo surgiera la imposibilidad de acudir al desempeño de su cargo como ciudadano, debe comunicarlo a la Junta de Zona al menos 72 horas antes de que se produzcan los comicios, aportando las justificaciones pertinentes.

Hay que tener en cuenta que los trabajadores que sean llamados a cumplir con su deber en la mesa, tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. Además, tienen derecho a una reducción de su jornada de cinco horas el día posterior. Esto incluye también a aquellos que trabajan en turno de noche y pueden aplicar la reducción de su horario siempre y cuando este turno se inicie el día inmediatamente posterior al de las elecciones.

Penas de cárcel

Es importante recordar que aquellos que tienen la obligación de acudir como representante a una mesa electoral tienen una compensación económica. Los miembros de la mesa deben estar presente en el colegio que les corresponde a las 8:00 y no pueden marcharse hasta que no termina la votación, lo que equivale a más de una jornada electoral. Por ello el Estado recompensa estos electores con una dieta de 70 euros, según una orden ministerial publicada el 17 de julio de 2023 en el Boletín Oficial del Estado. Esta cuantía aumento en cinco euros entre las elecciones municipales y las generales del año pasado, pasando de 65 a los 70 euros que se mantienen hoy.

Según señala la Ley Electoral, el presidente y los vocales de las mesas electorales así como sus respectivos suplentes que no se presenten en los colegios o que dejen de desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, "incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses".

Es cierto que la norma no establece cuáles son las cuantías a pagar si se impone una multa, ya que esto depende de las condiciones personales y de la decisión que tome el juez encargado del caso. Pese a todo, no son multas leves y han llegado a alcanzar los 5.000 en las situaciones más graves. En los últimos comicios celebrados en nuestro país las multas impuestas rondaron entre los 200 y los 3.000 euros.