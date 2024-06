Llaveros-navaja o puños americanos: la Guardia Civil alerta de las armas prohibidas que se compran por internet

Aunque algunas de ellas parezcan inofensivas o sean de pequeño tamaño, son muchas las armas que están prohibidas y sujetas a multas por la Guardia Civil. Algunos de estos dispositivos están hechos de manera casera, pero otros se pueden adquirir fácilmente a través de plataformas de venta online de uso común y a un precio muy económico.

Desde el instituto armado advierten desde sus redes sociales del peligro de este tipo de armas y recuerdan que, al estar prohibidas, está sujeta al multa su tenencia en la vía pública. Desde navajas ocultas, sprays o puños americanos hechos con una impresora 3D, el catálogo es amplio, pero prohibido.

Llavero-navaja

Por poco más de un euro se puede comprar en internet un llavero con una navaja en su interior. Algunos, directamente, tienen forma de llave y la hoja de la cuchilla se oculta en el interior. Lo que puede parecer un objeto inofensivo, que puede servir para abrir paquetes de mensajería o para cortar algo, es un arma prohibida por ley.

La Guardia Civil detalla que el hecho de que la hoja esté oculta hace que sea un arma prohibida y puede ser causante de daños mayores.

Espray de pimienta

Con precios que van desde los 15 a los 30 euros, en España se puede comprar un spray de defensa personal. Muchos de ellos son anunciados en páginas web como dispositivos antiviolación y, según detallan, están homologados. No obstante, en el catálogo de armas prohibidas por el Ministerio del Interior informan que los esprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas, están prohibidas.

Llaves de pugilato o puños americanos

Se conocen por ambos nombres y se trata de otra arma prohibida. Tal como detalla la Guardia Civil en su página web, está prohibida la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso de Defensas de alambre o plomo, los rompecabezas, las llaves de pugilato, con o sin púas, los tiragomas y cerbatanas perfeccionados, los munchacos y xiriquetes, "así como cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas".

El hecho de que estén prohibidas no impide la facilidad para adquirirlas o fabricarlas, como ha comprobado la Guardia Civil incautando este tipo de dispositivos fabricados gracias a una impresora 3D.

Armas blancas

También se prohíbe el uso a particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes. Por lo tanto, desde la Benemérita se indica que su venta requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos.

Igualmente, está prohibida comercialización, publicidad, compraventa, tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros. No se considerarán comprendidas en las prohibiciones anteriores la fabricación y comercialización con intervención de la Guardia Civil (inspección de locales y comunicación previa de apertura, modificación y traslado), la compraventa y la tenencia exclusivamente en el propio domicilio, con fines de ornato y coleccionismo, de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros.