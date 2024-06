La polémica discusión entre Belén Esteban y Marta Riesco que revive el espíritu de Sálvame

El programa "Ni que fuéramos Shh" ha vivido uno de los momentos más polémicos desde su estreno donde se recordaron a los inicios de Sálvame. Este pasado martes, Belén Esteban y Marta Riesco se enfrentaron cara a cara para hablar de todas sus rencillas personales.

Como era de esperar, la cosa ha ido de mal en peor. La presentadora del nuevo Sálvame, María Patiño, tuvo que intervenir para que se callaran tras las duras acusaciones.

El polémico enfrentamiento entre Belén Esteban y Marta Riesco

Antes de comenzar el enfrentamiento, la presentadora puso en contexto la situación actual entre Belén Esteban y Marta Riesco con los problemas que tuvieron en el pasado. Ambas han compartido muchos años los pasillos de Telecinco en diferentes programas. Belén Esteban comenzó con lo que le molestó de la periodista: "A mi madre también le duele su hija". "No puedo contigo. Yo sé mucho y hemos vivido mucho y lo sabes. Nos veíamos en los pasillos", respondía Belén.

Por un momento, parecía que iba a ocurrir una hipotética reconciliación. Pero, la colaboradora recordó un episodio sexual en el que Marta Riesco tuvo con Aneth en un sofá de la finca Cantora: "La primera que te preguntó si eras lesbiana o bisexual fui yo", expresaba Esteban. A lo que acto seguido dijo:"Te lo digo con todo el respeto eh, puedes comerle el coño a quien te salga de los cojones". La periodista le contestó: "¡Igual que tú los rabos!"

Entonces ya se formó una guerra dialéctica con insultos: "¡No, no, no, perdona! ¡Yo solo me como el rabo de mi marido. No de otros, ¿vale? ¡Yo lo que no hago es follarme a tíos casados (en referencia a Antonio David Flores)!".

En ese momento, María Patiño reaccionó al instante e intentó frenar el enfrentamiento mientras las dos gritaban: "¡Respeto, respeto, me vais a respetar las dos! No me da la gana". Al instante, David Valldeperas, el director del nuevo Sálvame, les ha pedido calma y rigor en cuanto al empleo del lenguaje.

En mitad de los gritos, Marta Riesco soltó un comentario con ironía: "El feminismo", a lo que la Esteban no se calló: "¡Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, que la has puesto a parir! ¡Y a Olga Moreno! ¡Te conozco y a mí no me la das! A lo mejor a estos sí, pero a mí no!", concluyó la televisiva.