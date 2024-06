Más de 33.000 destinos, desde 212 euros y sin requisitos de edad: estas son algunas de las ventajas de viajar con Interrail

Están cerca las vacaciones de verano y son muchos los que optan por planificar un viaje multidestino. Conocer nuevas ciudades, disfrutar de paisajes y sumergirse en la rica diversidad cultural europea es posible con los pases Interrail. El programa promovido por Renfe cuenta con opciones desde 212 euros y más de 30.000 destinos en 33 países diferentes.

El proyecto dispone de dos opciones de pases, aunque con múltiples combinaciones. Podrás explorar diferentes localizaciones por toda Europa en tren o ferry con el Pase Interrail Global; o descubrir cada rincón de un país concreto. "Es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida", comenta Nazaret Gaitán, alumna que ha organizado su viaje de final de curso con Interrail. "Nos decantamos por conocer el noroeste de Europa, fue una aventura muy enriquecedora aunque agotadora", subraya la estudiante.

Una opción para todos

El pase Interrail no tiene edad. A menudo se suelen relacionar estos viajes con públicos jóvenes. Sin embargo, existen diferentes tipos de pases: pase joven, para menores de hasta 28 años; pase adulto; pase senior, para mayores de 60 años; y el pase gratuito para niños entre los 4 y 11 años. Estos últimos deben ir acompañados por un tutor responsable. Los tickets son de carácter personal, quedando excluida la posibilidad de reventa o traspaso.

La única condición que se establece para poder adquirir alguno de estos billetes es ser residente en Europa o contar con la ciudadanía europea. En caso negativo, existe la opción Eurail. Su funcionamiento y características son iguales a las del vale para ciudadanos europeos.

11 meses para elegir tu viaje

Interrail apuesta por la sostenibilidad. Viajar en transporte público y comunitario reduce las emisiones de partículas y gases asociados al tráfico. En los últimos años, la empresa ha optado por promover la digitalización de los billetes de tren para disminuir el consumo de papel impreso. Solo tienes que descargar la aplicación móvil Rail Planner y activar el Interrail Mobile Pass para comenzar la experiencia.

Con el objetivo de estimular el uso de este nuevo servicio, Interrail Mobile Pass ofrece ventajas frente al formato impreso. No es necesario fijar una fecha de inicio de viaje. Una vez adquieres el pase se dispone de 11 meses para llevarlo a cabo.

Un plan que busca llegar a los diferentes públicos

Interrail trata de adaptarse a las preferencias y disponibilidad de los usuarios. Existen paquetes que van desde los 4 días a los 3 meses de viajes ilimitados en tren. Los precios varían en función del tiempo y existen descuentos para jóvenes, familias y mayores de 60.

Queda excluido el transporte público como autobuses. Se recomienda reservar los trenes con previa antelación para asegurar el asiento. Además, no se incluye alojamiento ni hospedaje. Con Interrail no puedes viajar por tu país de residencia. El servicio incluye un máximo de un viaje de ida y otro de vuelta para desplazarte desde tu lugar de origen hasta el primer destino seleccionado. No obstante, el Gobierno de España ha adelantado, debido al éxito del anterior verano, una nueva edición del programa Verano Joven, con descuentos de hasta el 90% en trenes de media distancia.