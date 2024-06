Ya no digas 'spoiler' esta es la palabra en español que comienza a reemplazarla

Seguro que has usado la palabra espoiler más de una vez. El anglicismo recogido por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se para cuando alguien te cuenta el final o las claves de una película, libro, historia, etc, por lo que la emoción y el interés ya no es igual.

Ante la duda que expresaron cientos de usuarios sobre cuál era el uso correcto de esta palabra, la RAE mencionó lo siguiente:

Para el inglés spoiler (‘revelación de detalles de la trama de una obra de ficción’), puede usarse destripe (de «destripar»: ‘anticipar el desenlace de una historia a quienes no lo conocen’). La adaptación del anglicismo al español sería espoiler”, afirmó la RAE a través de su cuenta de Twitter.

RAE / El Correo

En las redes sociales y en algunos medios de comunicación ya circula la palabra destripe como reemplazo del anglicismo spolier. El verbo destripar tiene exactamente ese significado según el diccionario académico y también se usa con frecuencia en ese contexto.

¿Qué es un destripe?

Un destripe es una revelación de detalles importantes de la trama de una obra de ficción, como una película, una serie o un libro. Estos detalles pueden incluir el final de la historia, la muerte de un personaje importante o un giro inesperado en la trama.