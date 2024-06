Sumar lleva al Congreso el "plan privatizador" de la Junta y la "supresión de plazas públicas" de FP en Andalucía

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para alertar del "plan privatizador" que, en opinión del diputado Toni Valero, está desarrollando la Junta de Andalucía presidida por el popular Juan Manuel Moreno, y la "supresión de plazas públicas" de Formación Profesional en esta comunidad autónoma.

Así se desprende de unas declaraciones del también coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, difundidas este martes a propósito del registro de dichas preguntas del grupo Sumar dirigidas al Gobierno de España del que la propia coalición forma parte como socia del PSOE.

Según ha subrayado el diputado de Sumar por Málaga, "el Gobierno andaluz está recibiendo ingentes cantidades de dinero público del Gobierno central y de la Comunidad europea para reforzar la Formación Profesional", pero, simultáneamente, la Junta está llevando a cabo un "plan privatizador".

Así, Toni Valero ha denunciado que "el Gobierno andaluz está suprimiendo enseñanzas a distancia de Formación Profesional en centros públicos, y lo está haciendo eliminando estas plazas sin transparencia y sin llevarlo a la mesa técnica donde están los sindicatos".

"Nos tememos que esta supresión de plazas públicas también conlleva supresión de empleo público", ha advertido el diputado de Sumar, que ha puesto de relieve que, mientras tanto, "muchos jóvenes en Andalucía se están quedando sin plazas en Formación Profesional pública, y se están viendo obligados a endeudarse sus familias para entrar en centros privados".

Por eso, según ha agregado, desde Sumar han preguntado al Gobierno central "cuál es el destino de esas transferencias que están llegando" a la Junta que "no están sirviendo para reforzar la Formación Profesional pública a la altura de la demanda y que, sin embargo, están sirviendo para recortar plazas y para promocionar más los institutos privados" de FP, según ha relatado Toni Valero.

La Junta lo niega

Preguntada por esta cuestión, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que lidera Patricia del Pozo, asegura que "la Consejería ha agrupado determinadas ofertas de distancia que están autorizadas en más de un centro docente en un único centro, manteniendo los títulos actualmente ofertados. No se reducen las plazas ni se reducen opciones", aseguran desde la Administración.

Desarrolla la Consejería: "En los centros en los que se agrupe la oferta se aumentarán los puestos escolares para mantener la oferta actual y se pondrán los recursos necesarios. Por tanto no hay reducción de plazas. Al alumnado que se matricula en distancia no le afecta donde está situado físicamente el centro, puesto que no es enseñanza presencial, las opciones del alumnado no se reducen".

Desde la consejería de Patricia del Pozo trasladan que "estamos en un momento de transformación. El próximo curso 2024-2025 la Consejería debe implantar en los centros el nuevo Sistema de Formación Profesional, con todas las plazas en dual, tanto en primero como en segundo; entran en el currículo nuevos módulos formativos y se debe reorganizar la FP Andaluza. Es en este contexto en el que se enmarca el reagrupamiento de las ofertas de distancia".

La Administración insiste en que "la apuesta por la FP de este Gobierno es firme, con la creación de más de 47.000 plazas nuevas y más de 880 nuevos ciclos desde 2019. El crecimiento de la plantilla docente ha sido especialmente significativa en estas enseñanzas. El próximo curso volverá a haber un incremento de profesores de Formación Profesional en el sistema por el nuevo aumento de ciclos formativos".