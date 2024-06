Tamara Falcó se sincera sobre los rumores de su embarazo al cumplir su primer año de casada

Los rumores de embarazo han perseguido a Tamara Falcó en los últimos días a raíz de una imagen que compartió la propia marquesa de Griñón en Instagram en la que Íñigo Onieva le tocaba el vientre con las dos manos en un gesto tierno que hizo que muchos diesen por hecho que, a punto de cumplir su primer aniversario como marido y mujer, la pareja esperaba su primer hijo.

Nada más lejos de la realidad, como la socialité aseguraba ante las cámaras de Europa Press reconociendo que, en plena "operación bikini", dichos rumores le parecían "indignantes".

Tamara ha reaparecido en El Hormiguero y, como no podía ser de otro modo, Pablo Motos le ha preguntado directamente por su posible maternidad. Y con la simpatía y la espontaneidad que la caracteriza, la hija de Isabel Preysler ha zanjado los rumores y ha dejado claro que no está embarazada: "¿Sabes que es lo que más me fastidia? Que estoy en plena operación bikini y la gente me pregunta que si estoy embarazada. Me dicen 'enhorabuena'... Eso sí que duele" ha reconocido entre risas.

Como confiesa, tanto ella como Íñigo estarían "encantadísimos si fuera verdad", pero lo cierto es que por el momento no están esperando su primer hijo y el gesto de su marido al tocarle el vientre fue algo "amoroso". "¿De qué otra forma te va a coger un chico en el ascensor?" ha preguntado quitando hierro al asunto.

Además de en El Hormiguero, Tamara ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que, además de mostrar su apoyo incondicional al nuevo negocio de su marido, el restaurante 'Casa Salesas' -"lo ha trabajado muchísimo y es una gozada verlo realizado" apunta- ha hecho balance de su matrimonio a punto de cumplir, el próximo 8 de julio, su primer aniversario de bodas.

La marquesa confiesa que Íñigo "no es un marido de 10" porque en todas las relaciones se pueden mejorar cosas. Pero sí ha querido dejar claro que un año después de darse el 'sí quiero' sigue "como en una luna de miel" y su matrimonio está resultando "un viaje precioso" que repetiría una y otra vez. "Hay gente que me dice que los dos primeros años son los más complicados, pero el primero ha sido fantástico así que no estoy para nada de acuerdo" ha asegurado.