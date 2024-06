Ana Rosa Quintana habla de los rumores sobre su vuelta a las mañanas de Telecinco

¿Ana Rosa Quintana se queda o se va de la tarde en Telecinco? Esta ha sido la pregunta que está circulando en las redes sociales en los últimos días, poniendo en duda la continuidad de la exitosa presentadora en esta franja horaria de las tardes de la cadena de Mediaset.

Y es que TardeAR, el programa de la periodista madrileña en Telecinco, no está resultando con las cifras de audiencia esperadas y es superado muy habitualmente por el programa de Sonsoles Ónega 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, por lo que los rumores que circulaban indicaban que Quintana habría pedido a Mediaset el mover a la franja matinal e incluso sustituir a Ana Terradillos en La Mirada Crítica.

Para despejar dudas, el sobrino de la presentadora, Kike Quintana, le preguntó al respecto dentro de su propio espacio dentro del programa, 'Fila Zero', y Ana Rosa respondió sin tapujos a las dudas dejando clara la situación.

"Ana Rosa, todo el mundo dice que te vas", le preguntó. "¿Que me voy? ¿A dónde voy a ir?", responde la presentadora. Y sigue y aclara: "No me voy ni del todo, ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones", sentencia.

Y sigue, por si hubiera dudas: "En septiembre, aquí voy a estar sentadita. Tú es que estás preocupado por tu trabajo", le decía a su sobrino de broma y este le responde "Es que, escucha una cosa, el sobrino sin la tía no tiene ningún sentido".

Así que, por el momento, Ana Rosa Quintana seguirá en su franja de tarde al volver de las vacaciones de verano dirigiendo y presentando TardeAR. Aunque teniendo en cuenta las vueltas que da la televisión podría haber alguna sorpresa en septiembre.