Raquel Bollo defiende a Anabel Pantoja: "Ser madre no es como comprar una lavadora"

El embarazo de Anabel Pantoja ha dado mucho que hablar en las últimas semana. Comentarios positivos por parte de su familia de Instagram, pero también muchas críticas por el poco tiempo que lleva con David Rodríguez y por su edad. Algo que ella misma ha denunciado por redes sociales.

Raquel Bollo no ha dudado en salir en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja: "Para ser madre no hay ninguna preparación, perdóname, ¿quién dice eso? Ser madre no es como comprar una lavadora que te trae un manual de instrucciones", aseguraba.

Además, explicaba que "las cosas que tú piensas que le van a venir bien a tu hijo, no le vienen a lo mejor, ni siquiera a otro hijo", ya que ella lo ha vivido en primera persona: "Yo he criado a tres hijos y cada uno son de una forma diferente".

Raquel ha desvelado que está muy feliz por la noticia y que fue la propia Anabel quien se lo comunicó: "Claro, me llamó para darme la noticia antes de que saliera en prensa, me lo dijo ella y feliz, feliz porque yo sé que tenía ganas de ser madre".

En cuanto a lo cariñosa que ha estado Isabel Pantoja con Anabel y su tripita, la que fuera colaboradora de televisión nos ha confesado que "Anabel está muy unida a su tía y es normal porque la ha querido siempre como a una hija. Es normal que le haga ilusión y es normal que si tiene trato con ella, pues normal que a ese niño lo vaya a gozar".

Tanto es así que entiende perfectamente la ilusión que tiene la tonadillera con este embarazo: "¿Ella que tiene que hacer, no mirar al bebé que traiga Anabel? Es que es ilógico de verdad. A veces hablamos cada tontería, que no tiene ni pies ni cabeza".

Por último, también defendía a la cantante por su distanciamiento con sus hijos, en concreto con su hija: "Si ella no tiene trato con su hija o su hija con ella, pues es normal, no tienen trato, no rozan a los niños. ¿Que me encantaría que se rozasen? sí".