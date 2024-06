Así puedes saber al momento si un radar de la DGT te ha multado

Las multas en carretera pueden resultar un misterio para los conductores. Los radares, uno de los mayores enemigos de las personas al volante, tienen un factor sorpresa muy odiado por la población. Por ello, cada vez son más comunes las aplicaciones que localizan y advierten de la presencia de estos detectores de velocidad, una forma bastante eficaz de librarte de este tipo de sanciones.

A pesar de ello, no siempre es posible estar atento al velocímetro y, muchas veces sin quererlo, pasamos de la velocidad máxima permitida. Es después de cruzarte con uno de estos aparatos cuando te das cuenta de que podría llegarte una multa...

¿Me llegará una sanción? ¿De cuánto dinero? Pero estas preguntas tardan días y días en responderse. Debido a los procesos burocráticos, desde el momento de la infracción hasta la notificación oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT) puede pasar bastante tiempo. Una situación que, en muchas ocasiones, genera nerviosismo, desespero e incluso angustia al conductor.

La lista de las multas

Ahora, por fin, parece que la DGT ha decidido tener en cuenta a los más sufridores y crear una herramienta para la consulta de las infracciones y sus debidas sanciones, incluso con las que acaban de cometerse hace tan solo unos minutos. Una herramienta sencilla que no necesita de ninguna instalación, ni certificado, ni documento extra aparte de tu propia identificación personal.

Pasos para consultar las multas

El procedimiento a seguir no tiene ningún misterio. Si quieres saber si te acaban de multar, tan solo debes acceder a la página web de la DGT, donde aparecen diferentes menús superiores (como Inicio, Multas, Permisos de conducir...). Evidentemente, y sin pérdida alguna, debes de acceder al apartado nombrado como 'Multas', en el que se desplegarán varias opciones. La correcta es la llamada: Tablón Edictal de Sanciones.

Ya dentro de la sección, vuelven a aparecer diversas opciones en una barra superior (Sin Certificado, Mis Edictos...), de las cuales hay que seleccionar 'Sin Certificado'. En el motor de búsqueda que aparece tras la selección, tan solo será necesario introducir tu DNI, NIE, CIF o la matrícula del vehículo. Si tienes alguna sanción pendiente de los últimos 20 días, aparecerá inmediatamente una notificación que advierte de la multa. Por el contrario, si al introducir los datos la página responde con un "No existen resultados para la búsqueda", querrá decir que esta vez has tenido suerte y el temido radar no ha llegado a pillarte.