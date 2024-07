La DGT alerta de una estafa enviada por SMS

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a lanzar una alerta sobre la circulación de mensajes SMS fraudulentos que suplantan a la entidad para robar datos personales y bancarios a los usuarios.

En estos mensajes, los estafadores se hacen pasar por la DGT e informan al usuario de una supuesta multa de tráfico sin pagar. Instan a la víctima a que pulse en un enlace para acceder a una página web falsa donde supuestamente puede pagar la multa.

Si pulsas en el enlace e introduces tus datos, los estafadores pueden obtener información confidencial como tu número de cuenta bancaria o tu tarjeta de crédito.

La DGT recuerda que nunca envía notificaciones de multas por SMS. Las multas de tráfico se notifican por correo postal certificado o a través de la Sede Electrónica de la DGT y la aplicación miDGT.

La advertencia

Si has recibido un SMS con las características descritas, pero no has pulsado en el enlace, te recomendamos bloquear al remitente y eliminar el mensaje de tu bandeja de entrada.

En caso de que hayas accedido al enlace adjunto y proporcionado datos personales o bancarios, te recomendamos ponerte en contacto con tu entidad bancaria. De esta forma, te indicarán las medidas necesarias para proteger tu cuenta.