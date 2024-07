El duro mensaje de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez sobre su infidelidad

En medio de constantes rumores e informaciones sobre la vida sentimental de Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura con María José Suárez, el jinete ha decidido acabar con las especulaciones sobre una posible nueva historia de amor con la actriz Hiba Abouk. Mostrando su lado más sincero, Álvaro realizaba una llamada de teléfono al progrma TardeAr para resolver todas las dudas al respecto.

"Todo esto es un poco difícil, complicado, yo quería contar cómo es todo, cómo lo veo yo y no quiero entrar en nada más. María José y yo hemos estado mucho tiempo juntos, bastante bien, hemos sido una pareja bastante buena, lo hemos pasado bastante bien, hemos tenido muchas cosas bonitas pero de un tiempo para aquí hemos estado separados" comenzaba explicando Escassi en su llamada telefónica.

Ante los rumores de infidelidad en la relación, el jinete ha querido dejar claro que no ha habido terceras personas cuando la relación marchaba bien. "Yo me vine a Madrid a vivir y estabamos más alejados, esas idas y venidas hemos hecho nuestra vida por nuestro lado, luego hemos vuelto y es verdad que siempre he estado muy enamorado de María José".

Cansado y dolido por todas las especulaciones sobre su relación con la diseñadora, Álvaro no quiere que los rumores sigan creciendo: "Cuando pasa algo malo todo el mundo se quiere subir al carro de hablar mal, yo he podido cometer errores, no debí ir al crucero que fue con la buena intención de solucionar las cosas con ella, lo que ha pasado entre nosotros, que María José lo llama infidelidad, son situaicones que han surgido cuando hemos estado distanciados mucho tiempo, ella sabe de qué va la película".

Visiblemente dolido y atravesando un momento complicado a nivel personal, Álvaro asegura que sus sentimientos por María José Suárez no han desaparecido por completo: "Yo no paso de 100 a 0 en un día, es una persona a la que he querido mucho tiempo, la quiero mucho, han pasado cosas entre nosotros, los motivos los sabemos ella y yo, nos hemos ido alejando poco a poco, nos hemos querido acercar porque había muchos sentimientos, al menos por mi parte. Hace cuatro días estaba intentando reconciliar la relación y volver a estar juntos, no ha podido ser".

Sobre la incipiente relación que podría estar surgiendo con la actriz Hiba Abouk, Álvaro aclaraba que con ella solo tiene una relación de amistad que no ha llegado a más por lo que no quiere que la actriz se vea involucrada en esta historia. "Con Hiba no tengo ninguna relación, es maravillosa, la conozco por Masterchef, me cae muy bien y es una persona estupenda. No tengo absolutamente nada con ella, de verdad. Me encanta estar con ella, hablar con ella, lo hemos pasado muy bien en la fiesta de 'El Turronero' y ya está. Ella tiene su vida y yo la mía".

Con ganas de que este tsunami mediático pase, Álvaro hablaba sobre cómo se presenta su verano en el que está dispuesto a centrarse en él y en sus seres más queridos. "Afronto el verano soltero, a disfrutar de mis hijos y mis amigos, tranquilo. Deseando que todo el mundo esté bien y tranquilo, si he podido hacer daño, lo siento y que María José pueda olvidarlo o superarlo en algún momento" sentenciaba el jinete antes de despedirse.