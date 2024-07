Anne Igartiburu, tajante con la "guerra" entre Escassi y María José Suárez

Tras disfrutar de los dos conciertos de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu, Anne Igartiburu retoma sus compromisos profesionales amadrinando, junto a Paula Echevarría y Alba Carrillo, la presentación de la nueva creación del chef Dabiz Muñoz para Burger King. Una ocasión que Europa Press no ha desaprovechado para preguntar a la popular presentadora por la guerra mediática que se ha desatado entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez tras su ruptura.

Mientras el jinete ha defendido en '¡De Viernes!' que tenían una relación abierta y que su relación sexual consentida con una mujer transexual no fue una infidelidad, la modelo ha dejado claro que su ex miente y, tachándolo de "sinvergüenza" ha dejado entrever que muy pronto dará su versión de los hechos y contará la verdad del correo electrónico y de la presunta extorsión que hizo que su historia de amor con Escassi saltase por los aires.

Un asunto delicado en el que Anne, que conoce a los dos, prefiere no 'mojarse': "La pareja es cosa de dos, ¿no? En este caso no sabemos de cuántos. Ya veremos. Que hagan lo que quieran, que arreglen entre ellos, y si lo sacan al aire, pues ya sabes lo que hay" ha apuntado, evitando posicionarse entre el jinete y María José, con los que confiesa que no ha hablado en los últimos días.

Y es que aunque asegura que "a María José la quiero muchísimo, la respeto, es una pedazo profesional. Y Álvaro, pues imagínate", deja claro que "lo que haya entre ellos yo no me meto". "Hablaremos en la crónica social que es lo que hacemos tanto en cuanto ellos nos den pie a ello, ¿no? Si no se habla, no se habla" sentencia presumiendo de su diplomacia.

Los planes Anne para este verano

En un gran momento de su vida tanto a nivel personal como profesional, Igartiburu ha adelantado que este verano no tendrá demasiadas vacaciones porque "tenemos 'Corazón' los fines de semana, así que estaré yendo un poquito al pueblo y viniendo, y aprovecharé para estar más con los niños".

Entre medias, planes como el concierto de Luis Miguel, del que afirma, tras verle en directo por partida doble, que "está en lo mejor de su vida, lo tengo que decir. Yo creo que está en el mejor momento profesional. Siempre ha estado bien, pero está muy bien". Y, gran parte de 'culpa', como reconoce, la tiene Paloma Cuevas, "una mujer fantástica mujer que seguro que lo cuida bien". "Son felices, son de diez, eso seguro" añade.