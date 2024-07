La Policía alerta de lo que está pasando con el DNI durante las vacaciones de verano

Con la entrada del verano también llegan las ansiadas vacaciones y son muchas las personas que se deciden por viajar dentro y fuera de España para buscar esa deseada desconexión de la rutina diaria. Los días previos a los viajes son estresantes para muchos: equipaje, billetes, reservas de alojamientos... Pero hay algo fundamental en lo que muchas personas no piensan porque lo dan por hecho y es la documentación necesaria para cada viaje.

Para viajar dentro de la Unión Europea no hace falta más que tener el DNI en regla, pero es más que fundamental que esté vigente y que no haya caducado. Todas las personas que residen en España mayores de 14 años están obligadas a llevar el Documento Nacional de Identidad. Eso sí, no sirve de nada llevarlo encima si está caducado. La multa por tener el DNI caducado y utilizarlo va desde los 601 euros a los 30.000, dependiendo el uso que se le dé.

Por lo tanto, es primordial tener el DNI en regla para poder viajar y hacer reservas en las vacaciones. Será, en muchos sitios, la única manera para poder identificarse y, en caso de embarcar, te pueden dejar en tierra si la documentación necesaria no está en regla.

Cómo renovar el DNI

Aunque para renovar el DNI es necesario sacar una cita previa, también hay comisarías de la Policía Nacional en las ciudades que hacen el trámite sin cita. En el caso de Sevilla, esa comisaría es la de la Macarena.

Para renovar el DNI sin cita son necesarios los siguientes requisitos:

Una fotografía de carnet a color, con fondo blanco y liso

de carnet a color, con fondo blanco y liso El DNI anterior . En caso de pérdida o sustracción, habría que poner una denuncia previa o comunicarlo al equipo de expedición de documentos

. En caso de pérdida o sustracción, habría que poner una denuncia previa o comunicarlo al equipo de expedición de documentos En el caso de que se haya cambiado de domicilio, será necesario un certificado o el volante de empadronamiento que emiten los ayuntamientos

Renovar el carnet por caducidad, pérdida o deterioro tiene un coste de 12 euros. El pago se hace en efectivo y con la cantidad justa (no dan cambio). Si la renovación se hace por una modificación de datos, el trámite será gratuito.