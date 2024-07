Ya hay fecha a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas

Cambios importantes para las familias. La coalición Sumar ha puesto fecha a la propuesta para ampliar el permiso de maternidad en España de las actuales 16 semanas a 20 semanas. La propuesta de Sumar de ampliar el permiso de maternidad entraría en los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Un hecho que representa una oportunidad significativa para mejorar la protección social de las familias españolas. Aunque la implementación de esta medida requerirá una inversión inicial y ajustes por parte de las empresas y la administración pública, los beneficios potenciales en términos de salud maternal, desarrollo infantil y equilibrio trabajo-vida son enormes. En el pacto del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar acordaron aprobar una serie de medidas a lo largo de la presente legislatura, sin embargo todavía no se ha movido ficha. En origen, para su aprobación se contemplaron dos vías: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 o la tramitación parlamentaria de la Ley de Familias (a través de una enmienda). Y la cuestión es que, en el caso de los presupuestos, no llegaron a producirse (se prorrogaron los del año pasado) y, en el caso de la Ley de Familias, esta todavía no ha culminado su paso parlamentario.

Es por eso que Sumar le ha puesto fecha a la extensión de estos permisos al pedir al PSOE que apruebe la medida en los PGE de 2025, después de que el Ministerio de Hacienda publicase la semana pasada la orden ministerial para que todos los ministerios presenten sus cuentas y peticiones. El portavoz económico de este partido, Carlos Martín, así lo ha indicado este lunes, calificando la medida como una “prioridad” y un asunto “básico” para apoyar a las familias, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Este cambio legislativo también acercaría a España a los estándares de otros países europeos en términos de permisos parentales, lo que podría tener un impacto positivo en la competitividad y la cohesión social del país. En definitiva, la ampliación del permiso de maternidad es una propuesta que merece una consideración seria y un debate informado, con el objetivo de construir una sociedad más justa y equitativa para todos.

Contexto y justificación de la propuesta

En España, el permiso de maternidad es actualmente de 16 semanas, una duración que se ha mantenido durante muchos años. Sin embargo, Sumar argumenta que esta duración es insuficiente para cubrir las necesidades de las madres y sus recién nacidos durante los primeros meses de vida. La propuesta de ampliar este permiso a 20 semanas se basa en estudios que demuestran los beneficios tanto para la salud física y emocional de la madre como para el desarrollo del bebé. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de seis meses de lactancia materna exclusiva, y ampliar el permiso de maternidad podría facilitar que más madres puedan cumplir con esta recomendación. Además, un periodo más largo de permiso permitiría una mejor recuperación postparto y un mayor vínculo afectivo entre madre e hijo.

Bebé recién nacido. / E.P.

Sumar propone que la ampliación del permiso de maternidad se implemente de manera gradual, para dar tiempo a las empresas y a la administración pública a adaptarse. Según la propuesta, en 2025 el permiso se ampliaría inicialmente a 18 semanas, y en 2026 alcanzaría las 20 semanas. Este enfoque gradual también permitiría evaluar el impacto de la medida y hacer ajustes si fuera necesario. La financiación de esta ampliación se haría a través de los Presupuestos Generales del Estado, con un incremento en la partida destinada a prestaciones por maternidad. Sumar asegura que esta inversión es sostenible y que los beneficios sociales y económicos a largo plazo superarán con creces el costo inicial.