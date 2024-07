"¡Boom!": La catedral del cante premia a Omar Montes y se lía en las redes sociales

Parece que 'Las Minas' se echan al monte, o así se lo han tomado muchos aficionados del arte jondo en las redes sociales, tras conocer la "catedral del cante", el Festival Internacional de Cante de Las Minas, emblemático certamen de La Unión (Murcia); que antaño catapultó a artistas flamencos de la talla de Miguel Poveda o Rocío Márquez, ha concedido el Castillete de Oro, nada más y nada menos que al archiconocido rapero de Pan Bendito, Omar Montes.

"Los flamencos nos extinguiremos como los dinosaurios si les van dando premios a estos". Es solo uno de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Facebook y en X en la tarde del pasado jueves. "¿Dónde está el comité de sabios que se supone que creásteis?", sostiene otro internauta. Algunos, incluso piden la dimisión del director.

63.ª Edición del Festival Internacional de Las Minas

El certamen murciano comunicó los galardones de esta edición a través de su perfil de Facebook: "Boom! Ya podemos deciros a quién va dirigido el último Castillete de Oro de nuestra 63ª edición. El cantante Omar Montes recogerá, junto a Hiba Abouk, Pitingo, Carlos Franganillo y Victorino Martín, la máxima distinción del Cante de las Minas". Otros comentarios de las redes apuntan a que "el festival no quiere flamenco, solo quiere a famosos".

Según la información difundida por el festival, "el flamenco siempre ha estado presente en su vida, desde que de niño escuchaba esta música que ponía su madre o su abuela, o cuando veía a sus vecinos del barrio hasta el amanecer tocando la guitarra y dando palmas".

Del flamenco uno no se puede olvidar porque es de donde viene Omar Montes

"Muchas veces me unía a ellos y eso me transmitía una alegría muy grande. Luego lo fui conociendo más desde dentro y no paraba de escucharlo", afirma. Recalca que nunca se olvida de sus raíces, ni de su gente: "del flamenco uno no se puede olvidar porque es de donde viene", concluye el artista madrileño. Omar Montes recibirá el galardón el próximo 6 de agosto, en la gala protagonizada por Pitingo con su Soulería de ida y vuelta.

La polémica persigue a Montes, como ya ocurriera con las acusaciones de plagio de su exitosa sevillana

Entre los cientos de mensajes en respuesta a la publicación o bien a través de los post compartidos, productores, periodistas, artistas y aficionados al género jondo se muestran contrarios a este reconocimiento que, de momento, lo que ha conseguido es que todo el mundo esté hablando de él. Parece que la polémica persigue a Montes, como ya ocurriera con las acusaciones de plagio de su exitosa sevillana.