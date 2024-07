Sevilla ante ChatGPT: "La IA tiene muchas cajas negras y los matemáticos todavía no logramos entender su éxito"

"La Inteligencia Artificial tiene muchas cajas negras y los matemáticos todavía no logramos entender su éxito", ha explicado el catedrático en matemáticas y doctor Luis Vega en el marco del acto inaugural del 9º Congreso Europeo de Matemáticas, que ha tenido lugar este lunes en Sevilla. Es la primera vez que la capital hispalense acoge el simposio más importante de esta disciplina en Europa.

El famoso Chat GPT, una herramienta instaurada en el día a día de millones de personas en el mundo, es uno de los grandes avances de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, y lejos de lo que puede parecer, todavía tiene muchos interrogantes para figuras reconocidísimas de las matemáticas. Tal como ha explicado Vega al Correo de Andalucía, "se desconoce en qué está basado el éxito de las técnicas que permiten que herramientas como ChatGPT funcionen, lo que hace que haya muchas cajas negras que funcionan y los matemáticos desconocen el porqué".

Durante los próximos días, más de 1.300 matemáticos se reúnen en Sevilla en una cita que acoge más de 640 charlas minisimposios y mesas redondas como la de Vega, en la que se discutirá cómo la Inteligencia Artificial influye en las matemáticas y viceversa.

"Si bien la IA ha implosionado en los últimos años, se lleva fraguando desde los años 50 y tiene una base común: las matemáticas", enfatiza el doctor, que fue galardonado con la Medalla de la Real Sociedad de Matemáticas Española en 2023. Sin embargo, ahora Vega asegura que entender el funcionamiento en la IA es un "reto de gran magnitud" porque "todo va muy rápido" y las matemáticas van a una velocidad que "no es precisamente rápida".

El investigador ha subrayado la importancia de entender el funcionamiento de los algoritmos que estan tan sumergidos en el día a día de las personas a través de la tecnología, insistiendo en que las matemáticas pueden contribuir mucho en este avance.

Sevilla, capital europea de las matemáticas

La vicepresidenta del 9º Congreso Europeo de Matemáticas, Ia científica y profesora en Hispalense Isabel Fernández ha insistido en que albergar en la capital andaluza el segundo evento de matemáticas más importante del mundo es una oportunidad para "mostrar la calidad de las matemáticas en Sevilla y Andalucía".

Asimismo, ha incidido en el nivel de los premiados, alegando que los 10 premios de investigación de la EMS, son exploraciones matemáticas que "contribuyen en el día a día de las personas, a pesar de que se desconozcan".

Por su parte, el catedrático en matemáticas de la Universidad de Sevilla Guillermo P. Curbera ha remarcado la importancia de las universidades en el desarrollo de esta disciplina. "Cuando yo empecé a estudiar matemáticas, solo podías dedicarte a la docencia, ahora se requieren matemáticos para tareas muy sofisticadas relacionadas con el crecimiento económico, lo que ha hecho que el interés por parte de los jóvenes sea mucho mayor que antes", ha señalado el catedrático. De hecho, el científico ha apuntado que la Unión Europea reclama la falta de matemáticos en la sociedad.

Los premios más importantes de Europa

En primer lugar, se han entregado cuatro distinciones especiales, los más importantes de Europa en matemáticas y los segundos del mundo, tras las prestigiosas Medallas Fields de reconocimiento internacional.

Se trata del Premio Felix Klein, que se le ha ortorgado a Fabien Caseneve, por su contribución al sector de la aeronáutica a través de las matemáticas, ayudando a solucionar problemas industriales también a través de la Inteligencia Artificial.

El Premio Paul Lévy de Teoría de la Probabilidad ha recaído en Jeremy Quastel, profesor de la Universidad de Toronto, uno de los principales expertos mundiales en teoría de la probabilidad, que utiliza para comprender el comportamiento a gran escala de sistemas de muchas partículas en interacción.

De otro lado, el Premio Otto Neugebauer ha sido entregado a Reinhard Siegmund-Schultze, de la Universidad de Adger (Noruega). Se trata de un historiador de las matemáticas alemán, especialmente conocido por su investigación histórica sobre la emigración de matemáticos europeos durante el nazismo.

Por último, el Premio Cornelius Lanczos, ha reconocido a la librería de software MUMPS, desarrollada por los investigadores Patrick Amestoy, Jean-Yves L'Excellent y Chiara Puglisi. MUMPs es una librería de software para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de forma rápida y precisa, basada en veinte años de investigaciones.

Asimismo, la EMS ha otorgado 10 premios a profesionales de las matemáticas de nacionalidad europea, o que trabajan en Europa, y menores de 35 años, para reconocer sus contribuciones en este ámbito. Han sido Maria Colombo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), Cristina de Filippis, de la Universidad de Parma (Italia), Jessica Fintzen de la University of Bonn (Alemania), Nina Holden, de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), Tom Hutchcroft del California Institute of Technology (EE.UU.), Jacek Jendrek, de la Université Sorbonne Parid Nord (Francia), Frederick Manners, de la University of California San Diego, (EE.UU.), Adam M. Kanigowski de la University of Maryland (EE.UU,), Richard Montgomery, de la University of Warwick, (Inglaterra) y Danylo Radchenki, de la University of Lille (Francia).