IlloJuan y Masi rompen su relación en directo en Youtube: estos son los motivos de su ruptura

Llegó la sorpresa del verano. La época estival siempre deja muchas sorpresas en el mundo del corazón. Hace unas semanas saltó a la luz públicamente la ruptura entre Escassi y María José Suárez. En la tarde de este miércoles, el streamer Illojuan ha confesado que ya no sigue junto a su pareja Masi en directo.

¿Cómo ha sido la ruptura?

La pareja andaluza ha sido una de las más queridas de internet y se ha separado tras siete años de relación. Para quitarle hierro al asunto, el malagueño ha comenzado en el vídeo: "Chavales, papá y mamá se han separado. La noticia ha causado un gran revuelo en redes tras hacerlo pública la noticia tras muchos meses de rumores. Hay que recordar que Masi estaba trabajando en Operación Triunfo y se encuentra inmersa en muchos proyectos profesionales en Madrid. Por ello, la principal razón de la ruptura de los influencers ha sido el ámbito profesional.

"La vida nos lleva por sitios muy distintos. Creíamos, cuando empezamos, que en algún momento esos sitios se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada. No es nada malo", ha expresado Illojuan en el vídeo de Youtube.

"Después de tanto tiempo y viendo que la distancia no se va a acortar nunca, porque cada uno somos felices en un sitio; hemos decidido que lo mejor es esto", ha explicado Juan Alberto, el popular creador de contenidos en su canal de Whastapp.

En el siguiente vídeo titulado 'Primos de nuevo' puedes ver el anuncio completo de la ruptura.