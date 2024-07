Yélamo tira del flamenco, la Estrella y los amigos para recorrer la Triana a la que llegó "a la fuerza"

José Yélamo (Cádiz, 1984) se propuso hacer algo diferente para el pregón de la Velá de Santa Ana, y sin duda, lo ha conseguido. El presentador de televisión no podía conformarse con hablar detrás de un atril o agarrar un micro, como tantas y tantas veces ha hecho a lo largo de su carrera televisiva que lo sitúan, hoy, como uno de los mejores presentadores de la televisión que, además, cada lunes se asoma al Correo de Andalucía en sus columnas.

Yélamo hizo un recorrido por su vida, sus vínculos, su formación salesiana y su devoción cofrade. Algunas de estas pinceladas las adelantó Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, encargado de presentar al pregonero, destacando ese vínculo entre Yélamo y Triana, “como Triana y Cádiz, eternamente unidos por su río Guadalquivir”.

Entre aplausos, sus primeras palabras han sido una confesión: “No dije que sí de primeras, le pedí dos días para pensármelo, me daba demasiado respeto y no sabía si estaría a la altura”, reconoció ante un público que ha abarrotado la plaza del Altozano en una noche de muchos abanicos.

Yélamo, que cada sábado noche se asoma a la pantalla de la televisión desde La Sexta, ha empezado su discurso explicando su historia, "por si alguien no le conocía". Un relato que se ha extendido a lo largo de su pregón, pero que ha sido interrumpido en diversas ocasiones con invitados inesperados y de honor que tienen conexión directa con él y con Triana, aliados en una noche inolvidable.

El presentador gaditano, que llegó a Triana, a los 14 años, en el año 1997, movido por un cambio laboral de su padre -el también periodista Antonio Yélamo- ha confesado que este barrio le “cambió la vida” y le “convirtió en quien es”.

Una saeta por la coronación de La Estrella

Uno de los aplausos más eufóricos no ha sido para Yélamo, sino para su íntimo amigo y primer invitado especial: Arcángel. El cante del artista ha retumbado entre los edificios que rodean al Altozano. Una saeta dedicada a la coronación de La Estrella, virgen dolorosa de la que Yélamo es hermano.

Un silencio sepulcral que se ha apoderado del Altozano, y que se lo ha puesto "difícil" al pregonero seguir con su cometido.

Yélamo ha proseguido hablando de su primera Velá, en plena adolescencia y sobreviviendo “a la bofetá de calor”, la misma que acecha esta misma noche, con una de las temperaturas más altas de lo que llevamos de verano, por esta ola de calor que abrasa varias provincias andaluzas.

La Triana independiente que defiende Amodeo

El cómico Juan Amodeo se ha subido al escenario para aportar su chispa particular de humor al pregón de su amigo. Ha insistido en que “no hicieron falta cajas para votar, Triana es independiente desde hace mucho”.

Entre sus aportaciones, que han levantado carcajadas, la del Charco de la Pava, "el lugar donde mucha gente ha aprendido a conducir, o donde mucha gente ha tenido hijos".

El monologuista Juan Amodeo durante su intervención en el pregón de la Velá de Santa Ana de su amigo José Yélamo. / El Correo

También ha hablado Amodeo sobre el problema de la vivienda: "Yo me voy a ir de Triana, está todo muy caro para comprar", pero "si hay algo que me gusta decir es que aunque tú te vayas de Triana, Triana nunca se va de ti".

Entre los momentos emotivos, la referencia a las personas que luchan contra la enfermedad y muy especialmente el recuerdo al periodista de Canal Sur Radio Valentín García, “el trianero más trianero del mundo que nació a 500 kilómetros de Triana”, que fue hijo adoptivo del barrio desde la Velá de 2018, y al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirin, del que justo estos días se cumplen 25 años de su llegada al Ayuntamiento de Sevilla.

Roberto Leal y el acento

Un par de vídeos que se han proyectado en mitad del Altozano, de un jovencísimo Roberto Leal intentando hacerse con la bandera de la cucaña han arrancado muchas carcajadas del público.

Y lo que ha empezado siendo una participación llena de risas, ha acabado con un llamamiento de este presentador, multipremiado e hijo de esta tierra, aconsejando a los jóvenes periodistas andaluces que si alguna vez alguien dice algo sobre su acento, “pasen la palabra”. “Porque vuestro acento, es puente y aparte”, ha concluido.

Al compás de una sevillana

La guinda la ha puesto el propio Yélamo al arrancarse por sevillanas. Una pincelaíta, no de una sevillana popular y conocida, sino de una composición propia que honra su vida y sus vivencias para poner el broche a un pregón que, lejos de asemejarse al formato más convencional, ha sido toda una sorpresa.

El honor de ser pregonero

Es un privilegio que solo se concede a unos pocos. Figuras públicas, o no tan públicas, que se han entregado al barrio, aportando sus conocimientos, han vivido en él, y, sin duda, lo conocen con lujo de detalles.

Este año ha sido el presentador José Yélamo, pero el año pasado fue el cantante del grupo Cantores de Hispalis, Carlos Ruiz, quien tuvo esa suerte. En el año 2022 la filóloga, redactora de la revista Triana y docente, Reyes Robledo fue homenajeada con dicha responsabilidad, y en el 2021 se subió al escenario del Hotel Triana, el último en hacerlo allí, el periodista trianero Moisés Ruz.