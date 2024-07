La emocionante confesión de Amaia Montero tras dos años fuera de los escenarios

Karol G no deja de sorprender. La colombiana hizo historia este domingo en su segunda cita en el Santiago Bernabéu. El estadio cubierto por una marea de sombreros de color rosa celebró una vez más lo “chimba” que es la vida. Amaia Montero, ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh, ha regresado a los escenarios de la mano de la colombiana para recordar que “no importa lo que pase porque mañana será bonito”.

Sentimientos y emociones a flor de piel. La voz de Amaia Montero encendió el estadio. Las pulseras de los espectadores se iluminaron de color rojo y el estadio quedó iluminado por completo. “Hoy es un día increíble para mí, hace más de dos años que no subo a un escenario y llevo mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisarlo”, relata Montero.

Algunos rostros conocidos no quisieron perderse el paso de la artista por España. Aitana, David Bisbal, Sergio Ramos o Sebastián Yatra estuvieron en el pase del sábado 20. Belén Estebán, María Pedraza y Ester Expósito fueron algunas de las celebridades que pasaron este domingo por las instalaciones del Bernabéu para darlo todo junto a la "Bichota".

Amaia Montero vuelve al escenario con 'Rosas'

Aplausos, elogios y fuegos artificiales. La noche del domingo fue una fiesta. La cantante no dio tregua, mantuvo al público casi tres horas en pie. A pleno pulmón los fans se hicieron eco de cada uno de los temas interpretados. La artista, que ha logrado hacer cuatro sold out en su paso por el estadio del Real Madrid, no sólo cantó al desamor y al despecho, sino que “curó el cora” y animó a los allí presentes a “abrazar su yo interior”.

Previa a la llegada de la “Bichota”, el puertorriqueño Lenny Távarez, cantante de populares temas como Toda Remix, dejó la mesa servida. La colombiana apostó por Dei V y Sech como dos de los artistas invitados en la velada de este domingo.

La entrada de Amaia Montero fue uno de los momentos más inesperados de la noche. La que fue la vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh se subió al escenario del Santiago Bernabéu tras dos años. Enfundada en un vestido claro, la guipuzcoana interpretó junto a Karol G su mítico tema Rosas. La artista se mostró muy agradecida. “Lo voy a guardar en mi memoria y en mi alma por siempre. Este momento es muy impactante e importante para mí”, incide la artista vasca.

Karol G continúa este lunes con su tercer concierto en la capital y el penúltimo de su gira internacional. El Mañana Será Bonito Tour, llega a su fin este martes 23 de julio. Para celebrar y agradecer todo el cariño que ha recibido, la artista va a retransmitir su show final en directo a través de su canal de YouTube a partir de las 21:30 horas de mañana.