Santiago Apóstol: por qué es el patrón de España, pero no es festivo en todo el país

Hoy es el santo de todos los Santiagos y día no laborable en algunas de las comunidades autónomas de España. Santiago Apóstol es el patrón de España desde el año 1630, un título concedido por el papa Urbano VIII. Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los doce discípulos de Jesucristo.

Tal como cuenta el evangelio, el motivo por el que este discípulo de Jesús fue el elegido para ser patrón de España es que tras la muerte y resurrección de Jesucristo, el Apóstol viajó hasta la península ibérica con el objetivo de predicar el evangelio entre las gentes que habitaban allí. Llegó hasta Padrón, en Galicia.

Por ello, la leyenda dice que cuando fue decapitado en Jerusalén sus discípulos decidieron llevar los restos de su cuerpo hasta España, donde hoy descansan en la catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. Como consecuencia, la capital gallega es hoy el destino final del Camino de Santiago y, por lo tanto, una de las ciudades más visitadas para peregrinaciones.

Los gallegos y gallegas celebran este miércoles la víspera de su día grande, el Día de Santiago Apóstol, patrón de España y también de Galicia, momento que muchos peregrinos y peregrinas aprovechan para hacer el Camino y hacer coincidir con esta efemérides su llegada a Compostela. / XOÁN REY.

Es más, llegar a Santiago el 25 de julio supone para los peregrinos compartir su experiencia con una gran cantidad de personas de todo el mundo que o bien también llegan ese mismo día o que esperan a los peregrinos enfrente de la catedral.

Andalucía, sin celebración

Galicia es la ciudad protagonista de esta festividad, pues es el lugar al que Santiago el Mayor llegó durante su misión en la península ibérica. En Santiago de Compostela, se llevan a cabo numerosos actos religiosos y culturales para conmemorar al que también es el patrón de la ciudad.

Además de los actos religiosos, la ciudad se llena de actividades festivas, conciertos, ferias y eventos culturales, que enmarcan esta fecha como una de las más importantes del año para los gallegos.

Pasadas las fronteras de Galicia, el 25 de julio es también un día no laborable en otras comunidades autónomas y localidades, aunque no son mayoría. Aunque algunos años el 25 de julio ha sido uno de los festivos nacionales sustituibles, este año no forma parte del calendario de festivos nacionales. Es por ello por lo que Andalucía no celebra esta festividad, pues no se ha escogido como un día festivo en el calendario laboral de la Junta de Andalucía. Sin embargo, Andalucía celebra el 9 de diciembre a diferencia de otras comunidades autónomas, el motivo de dicha celebración es el día de la Inmaculada Concepción.

Por lo tanto, las comunidades autónomas que han decidido celebrar este día son Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Cantabria. Solo cinco de las 17 comunidades autónomas que hay en España.

Además de las comunidades autónomas mencionadas, hay diversas localidades en otras regiones de España donde este mismo día se celebra como festivo local, entre ellas Girona.