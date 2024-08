La 'guinda' del pastel: el truco para cobrar tu boleto de lotería sin perder el dinero desembolsado a Hacienda

Soñar con el gran bote de la lotería es algo que muchos hacen, pero pocos consiguen. La suerte no siempre sonríe en estos casos, y es que siguiendo el popular dicho, “es más probable que te caiga un rayo a que te toque la lotería”. No obstante, a veces ocurre, y los afortunados lo celebran con gran ímpetu, agradecidos “con ese pellizquito” tan necesario.

Tener un boleto ganador en las manos no asegura el premio. En estos casos es relevante conocer la forma de proceder para no perder el dinero. Aquí varios consejos para evitar inconvenientes a la hora de cobrar el bote.

Claves para asegurar el premio

Comprueba correctamente el boleto. Antes de emocionarse es fundamental asegurarse que el boleto corresponde con el número premiado. Desde la web oficial de lotería se puede comprobar si el boleto ha sido premiado, así como la cantidad de dinero que se obtiene de este. Firma el boleto. En la parte trasera del papel, en uno de los extremos, es aconsejable firmarlo. De esta forma, el boleto queda marcado con el sello personal de su comprador. En caso de robo o perdida, solo el titular que lo ha firmado podrá reclamarlo. No difundir el premio. En caso de lograr el bote, las autoridades recomiendan limitar la noticia solo a personas de confianza para evitar así posibles intentos de robo o estafadores que traten de aprovecharse de la situación. Consultar con un profesional. Previo a cobrar el premio es recomendable asistir a un profesional fiscal o de la abogacía para conocer las implicaciones que supone haber obtenido el premio. Una vez, conozcas las implicaciones legales acude a la administración para solventar cualquier duda.

La Guinda del pastel: recuperar el dinero desembolsado a Hacienda

Es ilegal no desembolsar el 20% del premio obtenido a Hacienda. No obstante, hay un truco para recuperar esta cifra. La compañía de seguros AXA ha llevado a cabo el proyecto conocido como Laguinda. Este consiste en asegurar los boletos para que en caso de que se obtenga el bote, AXA paga al titular la cantidad que ha de desembolsar a la Institución Pública.

Este seguro se debe contratar previamente a la publicación de los ganadores y solo se aplica a premios mayores de 40.000 euros. Aunque la mayoría lo solicitan para los boletos de la lotería de navidad también se puede contratar para la Bonoloto, la Primitiva o el Euromillón. El proceso de asegurar se lleva a cabo a través de la web oficial de la empresa.

Cobro de premios menores

En caso de que se trate de un premio menor, el afortunado o afortunada puede ir a cualquier administración oficial a solicitar el desembolso. Esta acción se puede realizar a partir del día siguiente de haberse publicado los ganadores hasta el último sorteo en el que participe la apuesta. Es importante que se haga en este intervalo temporal para no tener conflictos burocráticos.

Cobro de premios mayores

El cobro de los premios de mayor cantidad de dinero solo se efectúa a través de entidades bancarias autorizadas. Los bancos que colaboran con la empresa de Lotería son: BBVA y CaixaBank. No es necesario disponer de cuentas bancarias con dichas corporaciones. El pago no se puede efectuar si no se presenta documentación personal para tramitar el proceso de forma legal.

En caso de que el premio sea compartido, todos los titulares deben asistir para identificarse ante la entidad financiera. Se puede designar a un representante que de la cara frente al grupo. Este proceso de nombramiento debe estar acreditado por documentos oficiales y bajo la supervisión de un notario.