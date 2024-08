Extra de Verano de la ONCE: resultado del sorteo especial de este jueves 15 de agosto de 2024

El Sorteo del Extra de Verano de la ONCE ha tenido lugar este 15 de agosto de 2024 y ha correspondido al número 89.366, con la serie 119. Este cupón tiene un premio de 15 millones de euros

Las diez extracciones restantes tienen un premio de un millón de euros cada uno:

02.277, serie 044

67.365, serie 113

02.886, serie 026

35.716, serie 017

50.394, serie 104

31.230, serie 080

08.553, serie 110

33.985, serie 033

05.771, serie 028

68.031, serie 053

El Extra de Verano de la ONCE es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE. El cupón cuesta 6 euros. Tienes la posibilidad de hacerte millonario y ganar hasta 15.000.000 euros jugando en este sorteo extraordinario de la ONCE.

El Extra de Verano es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE coincidiendo con diversas festividades a lo largo del año.