La colaboración más flamenca de Will Smith junto a David Bisbal

Hay estampas que nunca dejarán de sorprender, como la colaboración que David Bisbal hizo con Miley Cyrus en 2010, o la de Aitana con Katy Perry en 2020. Ahora Will Smith ha compartido un vídeo en sus redes sociales que ha provocado la avalancha de comentarios y "me gustas" de su público español y latinoamericano.

En el vídeo, un Car Test, el programa de entrevistas rápidas donde artistas se suben a un coche con Smith y escuchan y reaccionan a las canciones junto al autor del álbum, ha sido Bisbal quien entra en el coche donde esperaba el actor ganador de un Óscar.

Tras saludarse, el rapero sube el volumen y le enseña a Bisbal su nuevo sencillo Work of Art. Se trata de un tema que ha hecho en colaboración con el rapero Russ y en el que también participa su hijo Jaden Smith, un secreto que no puede callarse un Smith orgulloso. Nada más sonar el sencillo, Bisbal se muestra implicado y sumergido en la canción y, a continuación, empieza a cantar haciendo gorgoritos, además de marcar el ritmo del tema con palmas.

Smith, que no deja de rapear su propia canción, empieza a gritar emocionado "I need that (necesito esto)" cuando el cantante de Almería comienza a cantar su propia melodía encima de la canción de Smith. Y este es el primer momento en el que los fans de ambos artistas han llenado de comentarios el vídeo de Smith pidiendo una colaboración entre ambos.

Claramente, vas a hacer el remix Will Smith — Cantante y actor oscarizado

A los comentarios de Smith, Bisbal no duda en responderle que si el artista americano quiere una versión en español le llame. "Llámame, hombre", le dice Bisbal, a lo que Smith le dice "eso fue hermoso".

Es hacia el final del vídeo cuando Smith le dice a Bisbal: "Claramente, vas a hacer el remix" a lo que el almeriense le responde "Si me llamas estaré ahí contigo". Smith no duda en decirle que esa proposición puede considerarla como "la llamada".

El vídeo finalmente termina con una declaración de intenciones de Bisbal, insistiendo en que estar ahí con él es "un gran sueño" para el cantante español.

Lo que La Velada del Año une...

Smith y Bisbal se conocieron en La Velada del Año IV que organiza el youtuber Ibai Llanos y que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu.

Fue precisamente durante ese evento que el encuentro puedo llevarse a cabo, ya que el artista americano se encontraba en España, un lugar que ha frecuentado este último año, ya que su último álbum Work of Art lo grabó completamente en Ibiza.