Los peores asientos de Ryanair: ni ellos mismos las recomiendan

Ryanair, la popular aerolínea irlandesa de bajo coste, ha advertido a sus pasajeros que revisen cuidadosamente la ubicación de sus asientos antes de volar durante los meses de julio y agosto. Esta recomendación surge porque algunos asientos pueden ser menos cómodos o más problemáticos que otros, dependiendo de su ubicación en el avión.

Para facilitar la elección del asiento, Ryanair ha proporcionado un mapa interactivo del avión, que permite a los pasajeros identificar los mejores lugares disponibles para su vuelo. Esto es especialmente útil durante los períodos de mayor demanda, como en los meses de verano, cuando los vuelos suelen estar completamente llenos.

Los mejores asientos del avión antes son los de las primeras cinco filas, según informa Ryanair. Los más adecuados para tener más espacio para las piernas son los de las filas 1 A C, 2 D F, 16 y 17, principalmente porque están ubicadas cerca de las salidas de emergencia.

El mapa detalla aspectos como la cercanía a los baños, la amplitud del espacio para las piernas, y la distancia a las salidas de emergencia. Además, se aconseja a los pasajeros que consideren el nivel de ruido y la visibilidad de las alas del avión, que pueden afectar la experiencia de vuelo. Los asientos cerca de las salidas de emergencia, por ejemplo, suelen ofrecer más espacio para las piernas, pero también pueden tener restricciones, como la imposibilidad de reclinarse.

Esta medida busca mejorar la experiencia del pasajero y evitar sorpresas desagradables una vez a bordo. Los pasajeros pueden acceder a este mapa al momento de hacer su check-in o al seleccionar sus asientos al comprar sus billetes, permitiéndoles tomar una decisión informada para garantizar un vuelo más cómodo.

Mejores asientos para dormir

Si quieres dormir, el asiento 11A es la mejor opción, ya que no tiene ventanilla. Ryanair afirma: "No mucha gente sabe que el asiento 11A no tiene ventanilla, lo que significa que es el asiento perfecto si tienes pensado dormir un poco durante un vuelo por la mañana".

Los asientos que se deben evitar incluyen el 11A debido a su falta de ventana, mientras que el 12A y el F también pueden tener una ventana desalineada o faltarle una. El 1 y el 33 también se consideran asientos que se deben evitar, debido a su proximidad a los baños, lo que podría afectar su experiencia.