El colapso en Tráfico propicia un mercado negro para pedir citas de hasta 270 euros

"Gestiono en tiempo récord cita DGT". "Se cobra la gestión, no la cita". Así se anuncian particulares y agencias a través de redes sociales, que han aprovechado el caos administrativo en la DGT y la desesperación de la gente para alimentar un mercado negro de citas por las que piden hasta 270 euros.

Así lo ha podido comprobar el diario Levante-EMV de primera mano, a través de varios testimonios directos que han pagado por estos servicios. Se trata, en muchos casos, de migrantes que necesitan homologar el carnet de conducir para poder circular (y lo más importante, trabajar) en España. Uno de ellos ha pagado 120 euros por una cita después de más de un año sin conseguirla por los cauces oficiales.

El mercado varía según el colapso que haya en la administración y la necesidad de urgencia de la gente. Se venden citas en toda España, y Madrid es el epicentro por su número de comisarías y porque otras oficinas están "colapsadas" afirma una de estas particulares que vende citas por vía telefónica. Dependiendo de la gestión y la urgencia se pagan 15, 25, 60, 120 o incluso 270 euros por unos trámites que deberían ser gratuitos.

Hasta 270 euros por una cita

Tarek trabaja en Valencia como jefe de ventas en una gran empresa y llegó a España en noviembre. En diez meses ha sido incapaz de sacar cita para homologar su carnet de conducir turco. "Yo necesito conducir porque viajo mucho por trabajo, me da igual que la cita sea en Valencia, Madrid o Vigo, pero no hay manera", lamenta.

Por desesperación empezó a buscar por grupos de Facebook y Telegram, y encontró una “agencia” que le aseguraba que podía conseguir cita para la DGT por 270 euros. Tarek no pagó, pero meses después sí lo hizo a una persona que, a través de whatsapp le consiguió una cita a cambio de 70 euros en Madrid. "Todos me decían que Valencia está colapsada, que solo podían conseguir en Madrid", cuenta.

Al coincidirle con un compromiso médico, este hombre no pudo ir a su cita, y sigue buscando hora en la DGT a día de hoy. "El chico me decía ‘cancela o cambia de día la cita médica, esto es más importante porque no sé si voy a poder conseguir más citas’, pero al final no lo hice y sigo sin carnet aunque lo necesito para trabajar todos los días", cuenta.

"He llamado a la DGT, al 060, he mandado mails, he ido presencialmente y en todos los sitios me dicen que no hay citas y que espere porque están colapsados", critica este migrante. "Es más rápido apuntarme a una autoescuela y sacarme el carnet que que me den una cita para homologarlo", denuncia.

Primero se recibe la fecha y luego se paga

A la salida de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia un joven residente de Castellón, explica a Levante-EMV, que tras más de un año buscando cita previa y con intentos frustrados para tramitar la homologación española de su permiso de conducción de Colombia optó por pagar 120 euros. "Estuve pidiéndola por toda España, conseguí una en Asturias. Fui, y una vez allí me dijeron que necesitaba la Tarjeta Roja de extranjería. Volví con las manos vacías. Por lo que me decidí a comprarla a través de páginas de Facebook", denuncia.

El funcionamiento de este "servicio de gestión" parte de la compra de una fecha concreta que 'a posteriori' se puede modificar. Al joven colombiano le dieron la cita para mayo y la pudo cambiar para agosto porque le venía mejor. Primero recibió el comprobante de cuándo tendría que acudir a realizar el trámite y luego pagó los 120 euros. "Lo he hecho porque estaba cansado de esperar", comenta.

Conseguir cita previa en agosto es imposible

Conseguir cita previa en agosto a través de la sede electrónica de la DGT o por llamada telefónica es imposible. Un hecho que además se ha verificado a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia donde la panciencia se aprecia como un requisito indispensable para muchos de los que entraban y salían. Y la única manera mediante la que conseguir cita -aunque no del todo efectiva- es insistir a diario tanto por la web como en la mismas instalaciones de la ciudad.

Al igual que el caso de Tarek y el joven colombiano, una pareja extranjera, que también necesita la homologación del carnet de conducir por trabajo, llevan tres semanas "como locos" buscando cita a diario por todas las vías posibles: telefónica, presencial o por sede electrónica. Y no hay manera, siguen sin conseguirla. Explican que el hombre está pendiente de que le contraten, pero le piden el canje de su permiso de conducción.

A veces hay buena suerte

Son pocos los casos en los que la buena fortuna está presente. Una usuaria que entraba para realizar el cambio de titularidad de su coche, comenta que después de tres semanas y mucha paciencia ha conseguido hacerlo. "Tuve suerte, por teléfono y por internet era imposible, pero vine un día y sorprendentemente me dieron cita para hoy (ayer)". Otra mujer, bromea con que "la mejor hora para entrar en la sede electrónica son las dos de la madrugada. Estuve tres días seguidos entrando a la DGT y al fnal conseguí una".