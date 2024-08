Estos son los mejores trucos para ahorrar en la vuelta al cole: cuándo y cómo comprar el material escolar

Andalucía afronta la vuelta al cole más cara de la historia. La comunidad andaluza es la cuarta con los precios más altos de todo el país, hasta 430 euros por alumno, experimentando un incremento del 2% respecto al año anterior. Nunca antes una familia había tenido que pagar tanto para poder dotar a sus hijos con el material necesario para afrontar el curso escolar. Todo ello a pesar de ser una autonomía con el sueldo de la gente joven un 18% más bajo que la media nacional, según datos de un reciente informe publicado por CCOO de Andalucía. Ante esta situación, muchas familias están sufriendo el aumento del precio de los uniformes, los libros, los cuadernos, el calzado.

No obstante, existen alternativas para no tener que asumir un desembolso económico tan elevado, que si bien se repite todos los veranos, cada vez va a más. La clave está en cuándo realizar estas compras y cómo hacerlas. Pero también en la posibilidad de no comprar, sino reutilizar.

Desde la Dirección General de Consumo o la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se han emitido listados con algunos de los mejores trucos o consejos para ahorrar con la vuelta al cole y así evitar en la medida de lo posible un enorme gasto a finales de agosto y comienzo de septiembre.

Planificar y comparar precios

Consumo comienza explicando que es fundamental realizar una planificación reflexiva y racional empezando por revisar qué materiales tenemos y fijando un presupuesto con límite de gasto. Esto evitará que caigamos en compras innecesarias, y, por lo tanto, se adquieran únicamente los productos que se necesitan realmente.

Debemos comparar precios y calidades de un mismo producto en diferentes establecimientos, añaden también. El verano es época de rebajas en muchos comercios, por lo que es conveniente aprovecharlas. Además, Consumo recuerda que en caso de hacerlas por internet las personas consumidoras disponen de un plazo de 14 días naturales para ejercer su derecho de desistimiento, de forma que podrá desistir del contrato, sin penalización y sin justificar ninguna causa.

Reutilizar, segunda mano o gratuidad

La ‘vuelta al cole’ es una excelente oportunidad para ejercer un consumo responsable, de manera que también se puede optar por la reutilización de material escolar, como bolígrafos, estuches, ropa, calzado, uniformes, mochilas y también libros de texto.

De hecho, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía tiene un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para los centros educativos públicos y concertados. Estos libros son propiedad de la Administración y, una vez concluido el año académico, permanecen en el centro docente para que puedan ser utilizados por otros estudiantes. Por ello, el alumnado que utilice estos libros debe garantizar un uso adecuado y cuidadoso de los libros, devolverlos al centro una vez termine el curso, así como reponer aquellos libros extraviados o deteriorados de forma malintencionada.

Otra alternativa es acudir al mercado de segunda mano o al intercambio con otros compañeros, siempre que el contenido siga siendo el mismo.

Los diez consejos de la OCU

En cuanto a las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios, también incide en hacer una lista con lo que realmente se necesita como primer paso. ¿Cómo comprar? El segundo consejo es ir sin los niños para huir de las tentaciones.

Una tercera clave sería comparar los precios para encontrar lo mejor. Aquí entran en juego los descuentos y las ofertas, sabiendo buscar oportunidades y promociones. En quinto lugar, en caso de no necesitar uniforme, mejor escalonar la compra, sobre todo en ropa y calzado, y no hacerlo todo a la vez.

Para ahorrar, continúa esta organización, existen plataformas y asociaciones que ayudan a un consumo colaborativo, intercambiando ropa, libros o material escolar. En séptimo lugar, la OCU recuerda que en las comunidades autónomas hay programas de libros gratuitos basados en sistemas de préstamo.

Con el inicio de las clases a los niños también se les pide comprar libros de lectura. La opción más económica, cuentan, es tomarlos prestados de las bibliotecas o utilizar la nueva tendencia en internet, muy popular en otros países, de intercambiar libros a través de plataformas online. También es posible tratar de intercambiar o recuperar (rebajados o gratis) los libros usados del curso anterior y que gestionan los mismos centros o las asociaciones de padres (AMPA).

Como penúltimo consejo proponen recurrir a libros digitales o dispositivos tecnológicos. Aligera la mochila, cuenta con herramientas interactivas o permite nuevos recursos didácticos, aunque también es más caro. Y finalmente, animar a los más pequeños a consumir fruta, frutos secos, leche, bocadillos caseros con pan integral en el recreo o en la merienda, dejando de lado galletas de moda, bollería industrial o bebidas edulcoradas, menos sano y más caro.