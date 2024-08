La Resistencia prepara su desembarco en TVE: nuevos perfiles en redes sociales y un posible cambio de nombre

El estreno de La Resistencia en TVE está a la vuelta de la esquina. Tras más de siete años en la cadena privada como Movistar Plus, el programa, presentado por David Broncano, comenzará su nueva andadura en la televisión pública.

El inicio viene cargado con polémica debido a las negociaciones en el salario de David Broncano. El jienense cobrará unos 28 millones de euros repartidos en dos temporadas, es decir, 14 millones de euros al año. Con este gran desembolso económico, la cadena nacional pretende competir contra el líder de la franja: El Hormiguero.

¿Cuándo empezará el programa?

La cadena prepara el debut de la Resistencia en TVE. Según los pronósticos, al programa del Grand Prix le quedan las últimas pruebas y la final se celebrará el viernes 6 de septiembre, justo antes de la vuelta al cole. Por lo que todo hace indicar, que el estreno del programa de David Broncano será el próximo lunes 9 de septiembre.

Movistar Plus se ha quedado con las redes sociales

El éxito de La Resistencia se ha basado en su cercanía con el público joven en redes sociales. La captación de seguidores ha sido brutal: 1 millón en Twitter, 3 millones en Instagram, 4 millones en Facebook y 5 millones en TikTok.

A lo largo de estos años, Álex Pinacho ha sido el encargado de las redes sociales y quiso despedirse de los espectadores: "Quería cerrar la gestión de esta cuenta dando las gracias al millón que nos seguís por aquí en Twitter, los más de 5 que sois en TikTok, los casi 4 de Facebook, los 3 millones de personas de Instagram, el club de la 1…y los miles y miles de personas que venís al teatro", expresaba el community manager de La Resistencia.

"Sois una pasada de público y seguidores, los mejores. Nos lleváis en volandas y se agradece que sigáis ahí después de tanto tiempo. No me pongo más emotivo porque pronto nos leeremos, cuando tengamos las nuevas cuentas de redes sociales", añadió. Además, comentó: "Os dejo un poco de bombo y ruido, que es lo que mejor representa y resumen estos 1022 programas, y los que quedan, porque esta mierda no acaba, en septiembre volvemos, pero ya en TVE", concluyó.

Ahora, Movistar Plus ha decidido apropiarse de las redes sociales de la cadena y quedarse con los millones de seguidores que ha conseguido en estos años. En cuentas como Instagram y Tik Tok, el usuario de La Resistencia ya no existe. Se ha sustituido por el nombre de Movistarplus.

La cadena privada mantenía un contrato con el programa de David Broncano. En el momento que se ha roto, pues han decidido quedarse con todos los derechos del programa. Aún está en el aire el nombre del nuevo programa. Cabe la opción que se llame "La Resiliencia" u otro nombre diferente. Quien sabe. En unos días, lo comprobaremos.