Isa Pantoja confiesa el motivo de su mala relación que tiene con su madre

La familia Pantoja sigue envuelta en una nueva polémica. Hace justo una semana, a pocas horas del concierto de su madre en Albacete, Isa Pantoja aseguraba que su madre no podía ser feliz cuando no se habla ni con sus hijos ni con sus nietos.

Fueron unas duras acusaciones a su madre aunque reconoció que ella tampoco podía decir que está en un momento de felicidad plena por su nula relación con la tonadillera. Unas palabras a las que Isabel Pantoja le sentó bastante mal y decidió responderle en mitad de un concierto. Allí desde el escenario, con micro en mano dijo a su público que "ella es muy feliz". Un dardo que iba directo a su hija.

La respuesta de Isa a su madre

Hace pocos días, Isa ha decidido dar una exclusiva a la revista 'Lecturas' que no ha sentado nada bien a la cantante. Por sus declaraciones se le ha notado dolida con su progenitora. En dicha entrevista afirma que si a su madre le pasase algo no se sentiría culpable porque tiene la conciencia muy tranquila, y la viuda de Paquirri ha reaccionado con dureza.

La respuesta de Isabel Pantoja

Según Marisa Martín Blázquez, la tonadillera habría dicho a su entorno que "no es ninguna novedad que a Isa ya no le importe su madre porque no le ha importado mucho nunca, nunca ha hecho caso de las cosas que ella como madre le ha aconsejado, le ha hecho muchos feos durante su vida".

Además, la cantante de 'Marinero de luces' ha reprochado a Isa que lleva "mucho tiempo sin respetar su vida y lucrándose de hablar de ella". Algo que considera que no debería hacer nunca, por lo que tenía claro que su hija iba a romper su relación.

Isa Pi ha hablado este viernes

Durísimas declaraciones a las que la peruana ha contestado con firmeza este viernes en 'Vamos a ver'. "En primer lugar decir que dije que no creo que sea feliz si no se habla con sus hijos y sus nietos, pero para nada es mi deseo que no sea feliz" ha comenzado, dejando claro que "mi madre sí me ha importado y lo habéis visto todos estos años".

"Tampoco quiero arremeter mucho porque es lo que supuestamente alguien ha escuchado pero no directamente de ella, así que no voy a decir todo lo que pienso aunque podría decir muchas cosas" ha reconocido, explicando que no entiende como su madre ha dicho que no quería que fuese a su boda con Asraf Beno y por eso invitó a algunos de sus enemigos como Jorge Javier Vázquez o Dulce.

Isa ha reconocido que cree que el mensaje en Albacete confesando que está muy feliz ha sido un dardo hacia ella. "Me lo he tomado como un mensaje dirceto, me parecería mucha casualidad. Cada uno que haga lo que quiera, yo estoy muy tranquila, tengo la conciencia tranquila y lo que digo en la revista es 100% verdad" ha explicado, defendiendo que ella "hace lo que puede" por tener noticias sobre su madre y pregunta por su estado de salud. "Yo hago mi día a día normal, pero en situaciones importantes quiero saber. Me conformo con eso" ha admitido.

La tonadillera sufrió un ataque de ansiedad al leer la entrevista

Un momento en el que su compañero Kike Calleja le ha contado que cuando Isabel se enteró de las declaraciones de Isa en 'Lecturas' rompió a llorar con un ataque de ansiedad, afirmando que su hija siga su camino pero que no la nombre porque está harta de que hable de ella para ganar dinero

Algo que no ha afectado en absoluto a la peruana, que dejando claro que si habla de su vida privada es porque su madre la expuso haciendo exclusivas a lo largo de toda su vida y ha seguido ese camino "porque me ha dado la grandísima gana". "Y eso no es excusa para no hablarme" ha sentenciado, afirmando que sería mucho mejor para su madre que contase que se han visto y han hablado que lo que está sucediendo ahora.

"Hasta ahora he estado disponible para ella si me necesita para cosas mportantes, y a día de hoy también, pero tampoco puedo obligarla a que me cuente algo si no tenemos contacto porque ella ha decidido eso. Tener una relación ahora me costaría porque veo a mi hijo crecer y la situación me duele, pero las cosas importantes de salud de mi madre quiero saberlas" ha confesado.

La salud de Isabel Pantoja

Como ha admitido, ella pregunta por la salud de su madre a su prima Anabel Pantoja, aunque ha preferido no hablar de ella- y lo que le cuentan "se queda para mí. Y a día de hoy no sé nada, ni siquiera la gravedad, pero por supuesto que me preocupo siempre".

"Si me enterase de algo diría que sé lo que tengo que saber y ya, pero no voy a decir nada públicamente" ha añadido, segura de que "le están ocultando algo" y que cree que su madre tiene "información" sobre su salud que no quiere compartir. "Lo respeto, es una cosa de ella y más si es por algo médico. A mi lo que me interesa es saber si está bien y punto. Y quiero pensar que a ella también le interesaría saber de mi si a mi me pasara algo" ha zanjado.