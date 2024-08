La revolucionaria iniciativa de Mastercard: compras online sin usar números de tarjetas

Una década después de presentar por primera vez una tecnología que reemplaza los números de tarjeta de los consumidores con los llamados tokens, la compañía procesa mil millones de transacciones de este tipo a la semana, según señaló en una entrevista el director ejecutivo de la empresa de pagos, Michael Miebach. Ello después de que tardaran tres años en procesar los primeros mil millones de transacciones de este tipo.

Ahora, Mastercard planea ampliar el uso de esta tecnología para reemplazar medidas de seguridad como las contraseñas por datos biométricos como huellas dactilares o escáneres faciales, explicó Miebach. Es el último paso que está dando el sector financiero para combatir el creciente problema del fraude en los pagos en línea, que se espera que supere los US$91.000 millones en 2028.

Hace una década, el pensamiento común era "si quieres mantener la seguridad, protege los datos y las transacciones mediante contraseñas", señaló Miebach desde las oficinas de Mastercard en Londres. "Eso funcionó durante un tiempo. Y luego empezó a convertirse en la vulnerabilidad en lugar de la seguridad efectiva".

Mastercard y su rival Visa Inc. introdujeron por primera vez la tecnología de tokens hace una década, después de que los estafadores atacaran los sistemas de pago de minoristas como Target Corp. y Best Buy Co. y se apoderaran de decenas de millones de datos de tarjetas de crédito de consumidores. Al principio, la tecnología se centraba en sustituir los números de tarjeta por un token que solo las redes pueden desbloquear, lo que significa que es inútil si un hacker se apodera de él.

Impulsada por servicios de pago como Apple Pay, ayudó a reducir el fraude en las compras en tiendas. Ahora, sin embargo, los delincuentes se dirigen a los sitios de comercio electrónico que requieren que los consumidores introduzcan manualmente la información de su tarjeta para realizar una compra.

Cada vez más, los hackers también están atacando sitios web en países como India que dependen de contraseñas de un solo uso para ayudar con la seguridad. Según Miebach, estas contraseñas, que los minoristas y los bancos envían a los consumidores para autenticar su identidad, son cada vez más vulnerables a los estafadores.

Mastercard se asociará con bancos y proveedores de servicios de pago de todo el mundo para reemplazar estas contraseñas de un solo uso por un token basado en la información biométrica de los consumidores. El servicio se lanzó esta semana en India, tras asociarse con PayU y bancos como Axis Bank Ltd.

"El origen del problema era que, si los datos quedaban expuestos y alguien accedía a ellos, podía utilizarlos", explicó Miebach. "¿Qué es lo que frena la economía digital? El riesgo de filtración de datos, de fraude, etcétera. Y la tokenización es una gran palanca para frenarlos".

Mastercard ha dicho que espera que todas las transacciones de comercio electrónico estén tokenizadas en Europa a finales de la década.