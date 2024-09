Kiko Jiménez contraataca y responde a Maite Galdeano en 'Fiesta'

Maite Galdeano se sentaba este viernes en el programa de televisión ¡De viernes! y desvelaba por primera vez un hecho que supuestamente se produjo a la vuelta de Sofía Suescun de Supervivientes y que desató el conflicto en el hogar.

Según la madre de la influencer, Kiko Jiménez estalló una noche al ver cómo se hablaba en televisión de la amistad que Sofía y Logan Sampedro habían tenido en el concurso... teniendo una fuerte discusión con insultos. Una situación que Maite no quiso permitir y recomendó a su hija que rompiese con él.

Sin embargo, Kiko Jiménez aparecía este sábado en Fiesta y habló de lo que le había parecido la entrevista de Maite: "La entrevista me pareció un despropósito, faltó mucho a la verdad, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano".

Además, aseguraba que "no debió hablar en un plató, sino junto a un especialista, como le ha recomendado su hija" y lanzaba una reflexión al aire con la que desmontaba su versión: "¿Es normal que dos hijos tengan bloqueada a su madre? Que el público opine, eso da que pensar. Ella no hace cosas normales".

Después de escucharla, Kiko tiene claro que "Maite no es consciente de la decisión que ha tomado Sofía" porque "sigue machacando a la persona con la que está su hija, que soy yo. Encima hablando con ese tono siete puntos por debajo de lo que suele hablar. Estás pidiendo a tu hijo que me asesine, hay audios en los que pide que me peguen cuatro tiros".

Unas declaraciones sorprendentes que aprovechaba para asegurar que él nunca ha faltado el respeto a Sofía como dijo Maite el pasado viernes: "Jamás en la vida he dicho algo así de Sofía, ella sí lo ha dicho y yo lo puedo demostrar".

Kiko afirmó que "es totalmente mentira todo lo que dice" y aclaraba que "ella hace un efecto espejo conmigo. Si su hija llora es porque ella la hace llorar. Lo que cuenta no es así, tiene una visión distorsionada de la realidad. Su hija llora porque no le deja ser libre. Crea un ambiente tan tóxico que le amarga la vida".

Por último, quiso zanjar las especulaciones confesando que "nunca he llamado así a Sofía, es totalmente falso y lo va a tener que demostrar, además de lo de los chantajes emocionales. Lo quiero dejar muy claro. Preguntadle a Sofía, que es la principal afectada. Me parece tan ruin por parte de Maite... vuelvo a decir, tiene la realidad distorsionada".