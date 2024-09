'No es realista' que la Organización Mundial de la Salud interceda en el virus del Nilo: 'Es competencia de la Junta'

La plataforma ciudadana Luchando contra el virus del Nilo ha arrancado el curso protagonizando la tercera concentración para reclamar a las autoridades que solucionen el problema de salud pública causado por el virus del Nilo, que este año se ha cobrado la vida de cinco personas en la provincia de Sevilla.

En esta ocasión, la protesta ha tenido lugar en el municipio de Isla Mayor, desde donde la plataforma y los vecinos han vuelto a insistir en el desarrollo de una vacuna. La semana pasada, la plataforma dio un paso más en sus reivindicaciones y pidió a las autoridades que eleven el asunto "a Europa y a la Organización Mundial de la Salud", la OMS.

Pero, ¿puede realmente este organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) interceder en un caso como este? Para aclararlo, El Correo de Andalucía ha consultado a Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

"No es una competencia europea"

Sobre esta reivindicación, el experto es muy claro: "No es realista. Esta plataforma está sistemáticamente pidiendo cosas que no proceden: la vacuna, elevar el asunto a la Unión Europea a la OMS...". "La salud pública es una competencia de cada estado en la Unión Europea (UE), no es una competencia europea. Europa no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en la provincia de Sevilla o en Andalucía", aclara.

Según explica el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS, problemáticas como la del virus del Nilo son "competencia del Estado español y de la autonomía de Andalucía, y como las competencias en salud pública están transferidas a las Comunidades Autónomas, es competencia de la Junta de Andalucía".

La salud pública es una competencia de cada estado en la Unión Europea (...) y como las competencias en salud pública están transferidas, es competencia de la Junta de Andalucía. Daniel López Acuña — Epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS

"Las responsabilidades no están ni en Bruselas, ni en Ginebra", insiste Acuña. "Elevar el asunto a Europa sólo serviría para que esté al tanto, pero al tanto ya está porque para eso están los sistemas de información y de vigilancia epidemiológica".

Entonces, ¿hasta dónde llegaría el papel de la Organización Mundial de la salud en este caso? "Lo máximo que la OMS podría hace (pero no por una demanda de la plataforma) sería reunir a los países del Mediterráneo que tienen un problema común para compartir experiencias de cómo lo están controlando, pero nada más", expone López Acuña.

Lo máximo que la OMS podría hacer sería reunir a los países del Mediterráneo que tienen un problema común para compartir experiencias de cómo lo están controlando. Daniel López Acuña — Epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS

Responsabilidad de la Junta de Andalucía

"La plataforma puede tomar un avión, ir a Ginebra y reunirse con el director de la OMS, y éste les va a decir 'pues sí, estamos preocupados, pero hablen con su gobierno competente', que es la Junta de Andalucía", insiste el experto. En su opinión, con estas últimas reivindicaciones [elevar el asunto a la OMS] de "la plataforma se está desgastando".

"Que visibilicen que hay un problema, por supuesto; que lo hagan como forma indirecta de presión para las autoridades competentes", también, puntualiza el epidemiólogo. "Pero en ningún momento hay una atribución posible ni a Europa ni a la OMS", recalca. Como propuesta, el experto sugiere: "la plataforma podría decir 'se necesita mejor coordinación de los distintos actores de la Junta de Andalucía para tener acciones efectivas".

López Acuña no tiene pelos en la lengua a la hora de manifestar su análisis de la situación: "Todo esto debería decirlo con toda claridad la Junta de Andalucía, pero no lo dice porque recae sobre ella la responsabilidad de actuar".

Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS y Profesor Asociado de la Escuela Andaluza de Salud Publica / Cedida

La Junta "engrasará la máquina"

Como cada lunes, la Consejería de Salud y Consumo ha confirmado ocho nuevos casos de virus del Nilo en la provincia de Sevilla (cinco de los cuales ya se encuentran dados de alta). La semana también arrancó con unas declaraciones del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, asegurando que a partir del otoño el Gobierno andaluz "engrasará todavía más la máquina" en lo referente a la colaboración con las diputaciones de Huelva, Sevilla y Cádiz y los ayuntamientos afectados por el virus del Nilo para que "tengamos claro cada uno qué tenemos que hacer y lo hagamos todo de manera eficiente e intentemos que el impacto del mosquito sea menor".

Uno de los grandes temas de este verano ha sido el continuo cruce de acusaciones entre la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía a cuenta de las competencias sobre el control del problema de salud pública de los mosquitos y el virus del Nilo. Durante los últimos meses, desde Salud han insistido en que los ayuntamientos deben aplicar el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en Andalucía; los consistorios, por su parte, han expresado por activa y por pasiva que las competencias el del virus del Nilo es un problema de salud pública supramunicipal y que corresponde al Gobierno andaluz tomar cartas en el asunto, y han denunciado sentirse "abandonados" y "desamparados sanitariamente".

Para el epidemiólogo, "no cabe la menor duda de que siguen aumentando el número de casos, y esto es porque hay una densidad muy alta de mosquitos que transmiten el virus". Frente a ello, explica el experto, "lo único que puede hacerse son las acciones de control de vector, vacunación de los caballos y todo lo necesario para evitar picaduras de mosquitos en humanos (uso de manga larga, ropa clara, control de los estanques y lechos de los ríos, mecanismos biológicos para el control de las larvas del mosquito, uso de insecticidas...)".

Las medidas propuestas por López Acuña "están totalmente en consonancia con las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la propia OMS", apunta.