Un niño vuelve al restaurante por un error en la cuenta y su gesto emociona al propietario: "Quiero felicitar a los padres"

Entre la enorme cantidad de noticias negativas y prejuicios que existen hacia la juventud, se alza un pequeño gesto de un adolescente en Riva del Garda, localidad situada en el norte de Italia.

Una situación que ha tocado el corazón de muchos usuarios en redes sociales.

El gesto

Aunque se ha viralizado recientemente, los hechos ocurrieron el pasado año. "Tengo un establecimiento y hace unos días entraron dos chicos de unos 14 años. Consumieron, pagaron y se fueron", relataba el fundador de un restaurante de la ciudad en declaraciones al medio italiano Il Dolomiti.

"Al cabo de un rato, uno de ellos volvió a decirme que me había equivocado al darle cambio, diciendo que le había dado 1 euro de más. Le expliqué que no era así, que las cuentas estaban bien", a lo que el joven respondió: “Tiene razón, pensé que me había dado una moneda de 2 euros, pero en realidad ya la tenía en el bolsillo y me dio un euro”.

El dueño del local relató su experiencia también en redes sociales, subrayando que no es común ver este tipo de actitudes en otras partes y que, precisamente por eso, merecen ser contadas. “Le agradecí de todos modos su honestidad y se marchó despidiéndose. Quiero felicitar a los padres de este pequeño y a los numerosos padres de Riva. Hasta ahora siempre he tratado con chicos y chicas educados, que saludan, dan las gracias y, al final de la comida, casi siempre te dan el plato o recogen la comida, y a veces incluso dejan una pequeña propina”, explica.

Este acto ha generado numerosas reacciones positivas en redes sociales. Algunos usuarios han aplaudido la actuación de los adolescentes y la educación que les han brindado sus padres.

Otras anécdotas similares

Este episodio se suma a otros similares que han ocurrido en Italia. En octubre de 2023, en Pordenone, los propietarios de un bar encontraron una bolsa con una considerable cantidad de dinero que una pareja había olvidado tras tomar el desayuno en el local. Sin pensarlo, publicaron un mensaje en redes sociales con el objetivo de encontrarlos.

Y en Trento, situado también al norte del país, un cliente saldó una cuenta pendiente después de quince años, adjuntando una carta de disculpas y una compensación económica. El local compartió el gesto en redes sociales.