Polémica en redes: Enrique Iglesias besa a Emilia Mernes en pleno concierto en Gran Canaria

Enrique Iglesias volvió por todo lo alto a la música. Llevaba seis años alejado de los escenarios y decidió regresar en España: en el Granca Live Fest 2025. Este festival ha reunido a artistas internacionales durante todo el fin de semana y el broche final lo ha puesto el esperado Enrique Iglesias.

La expectación era palpable en el Estadio de Gran Canaria que ha congregado a miles de amantes de la música en directo para arropar al artista. Con una carrera que ha traspasado fronteras, Enrique Iglesias ha vuelto cargado de fuerza, renovado y con ganas de reencontrarse con su público español, que ha respondido con creces acompañándole en un viaje por sus tres décadas de exitosa carrera.

La cobra de Emilia Mernes a Enrique Iglesias

Todo el mundo que presenció el concierto salió hablando maravillas de sus canciones. Pero, en las últimas horas se ha viralizado su actuación con Emilia Mernes entonando la canción "Héroe". La argentina subió como invitada al escenario para interpretar algunas canciones con el hijo de Julio Iglesias. En la mítica canción "Héroe", Enrique Iglesias se acercó a Emilia para plantarle un beso, momento en el que la cantante le pone la mejilla y se queda avergonzada.

A partir de ahí, las redes sociales han viralizado el momento del beso en el que circulan los rumores de la cobra. Hay que recordar que la estrella argentina estuvo hace pocos días en el Icónica Sevilla Fest en mitad de su gira Emilia Tour con su nuevo álbum Mp3.

Los fans de Duki, actual pareja de la cantante, no les han sentado bien este acercamiento de Enrique Iglesias, por lo que las reacciones en redes no han parado."Tiene como 50 años, ya está muy viejo para hacerse el galán con una piba tan chica".

Un concierto por todo lo alto

En cuanto al concierto, Enrique Iglesias conquistó a la isla, desde que salió al escenario. Con una intro poderosa, la cuenta atrás llegó al final, para caer con 'Súbeme la radio' y enloquecer al Estadio de Gran Canaria.

Con todo un repertorio de fiesta, viajó a sus inicios y a sus hits más recientes. El ganador del Grammy a mejor artista latino, cinco Grammy Latinos y hasta 10 World Music Awards, sacó toda su artillería musical, bailando con 'Me pasé' , 'Escape', y poniendo al estadio al completo a saltar con 'I like how it feels'.

El Granca Live Fest le recibió con los brazos abiertos, en una jornada de música en directo que pone el broche a esta cuarta edición, que hoy bailó sin descanso con Emilia, Rawayana, Picoco's, Ca7riel y Paco Amoroso, para quedar en manos de Carín León, que pondrá el broche a tres días de conciertos.