Natalia de Santiago, experta en inversión: "Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en..."

Es habitual que muchas personas se pregunten cuál es la mejor opción para invertir el dinero de su cuenta corriente. Es importante tener reservado un colchón económico para imprevistos, pero también aprender a gestionar el dinero para el futuro.

En este contexto, cada vez existen más divulgadores financieros en internet que ofrecen su experiencia a los usuarios. Natalia de Santiago, experta en inversión, economía, y autora del libro Emprende en Positivo, ha compartido su recomendación a las personas que reciben una cantidad de dinero y pueden permitirse una inversión.

En este sentido, su consejo sería invertirlo en su jubilación, mostrando su preocupación por el sistema de pensiones. "Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente. Yo estoy ahorrando superagresivamente para el día de mañana poder vivir como yo quiero", declaraba en una entrevista para el podcast Educa tu dinero.

No obstante, la experta aclara que no está planeando una jubilación anticipada. De hecho, quiere seguir en el mercado laboral hasta "tener un trabajo del que no me apetezca jubilarme". El presentador del formato, le ha preguntado a la economista sobre el error más frecuente en su trayectoria financiera.

"El error financiero que más veces he cometido es pasarme de optimista. Está muy bien porque emprendes, pero tengo tendencia a asumir riesgos. Y cuando tienes 5 bocas que alimentar es un poco excesivo", comentaba Natalia de Santiago.

Finalmente, la experta en inversiones ha reflexionado sobre cómo buscar el equilibro financiero. "Está muy bien formarse, informarse... Pero hay que vencer ese miedo, hay que salir, pegársela, hay que salir a pescar", recomendaba. De esta manera, quiere confirmar que posible emprender "al mismo tiempo que te estás formando".

Natalia de Santiago es ingeniera de formación, pero se ha dedicado a las finanzas por vocación. La experta está especializada en el impacto económico del cambio climático, y ha trabajado en Madrid, París y Múnich.

En 2009, la experta cofundó MyValue Solutions, una empresa sobre diseño de tecnologías 'open banking'. Es autora de los libros Invierte en ti, Invierte con poco y Emprende en positivo. Además, ha creado la saga infantil M.O.N.E.Y. Academy.