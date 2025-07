La 'influencer' María Pombo, embarazada de tres meses y camino de ser familia numerosa

María Pombo, la influencer madrileña de 30 años, está en boca de todos tras anunciar en la revista ¡Hola! que espera su tercer hijo junto a su marido, Pablo Castellano. La pareja, casada desde 2019, ya tiene dos peques: Martín (4 años) y Vega (2 años), y ahora se preparan para ser familia numerosa. María, conocida por su naturalidad y millones de seguidores en Instagram, es una de las creadoras de contenido más top de España, destacando en moda, estilo de vida y maternidad.

Su relación con Pablo, que empezó en 2015, ha superado baches gracias a la terapia de pareja, como ha contado a sus seguidores en alguna ocasión, y ahora viven un momento dulce. El embarazo, que desató rumores en el bautizo de las sobrinas de María, se confirmó por fuentes cercanas.

Su fama no solo viene de Instagram, donde comparte looks, viajes y momentos familiares, sino también de su carisma en eventos y colaboraciones con marcas como Calvin Klein o L'Oréal. Ha sabido monetizar su imagen con proyectos como Name The Brand y Tipi Tent, una marca de eventos que fundó con sus hermanas. También es conocida por hablar abiertamente de temas como la maternidad, la salud mental y su esclerosis múltiple, diagnosticada en 2020.