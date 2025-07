Pillan a una pareja en el concierto de Coldplay en Boston con la 'kiss cam' … y estaban casados con otras personas

No fue solo la música de Coldplay lo que hizo vibrar a las más de 60.000 personas reunidas en el Gillette Stadium. Durante el concierto del miércoles por la noche, una pareja protagonizó un momento que se ha vuelto completamente viral en redes sociales . Entre canción y canción, Chris Martín utilizó la kiss cam para enfocar a las parejas que se econtraban entre el público. Hubo una de ellas que llamó la atención ante todas.

Según se ha podido ver en el vídeo subido por el usuario de TikTok (@instaagraace), la famosa cámara se detuvo en una pareja que mostró en la pantalla gigante en el concierto. Un hombre se encontraba abrazando a una mujer por detrás entonando las melodías del grupo británico. Hasta ahí todo bien.

Pero, de repente ambos pensaron la famosa expresión "tierra trágame" porque huyeron de la cámara: él se tiró al suelo rápidamente para esconderse y ella se giró dando la espalda para tapar su rostro. Una reacción totalmente desproporcionada si fuera por un acto de timidez. Hasta que las redes sociales han hecho su magia y han sacado la identidad de estas dos personas.

Andy Biron y Kristin Cabot, compañeros de trabajo y amantes

La imagen ha dado la vuelta al mundo en pocas horas gracias a la viralidad de las redes sociales. El vídeo arrancó risas entre el público en un primer momento, generando especulaciones de todo tipo. Hasta que diferentes usuarios han descubierto la identidad verdadera de las dos personas: Andy Biron y Kristin Cabot. A priori, no son conocidos pero se trata de un CEO de la empresa Astronomer y de su jefa de recursos humanos. ¿Realmente era una pareja infiel? ¿O simplemente les dio vergüenza aparecer ante decenas de miles de personas?

Según informan los medios británicos "se trata de una infidelidad ya que están casados con sus respectivas parejas". De ahí el motivo de su reacción. El video, compartido en TikTok, supera ya los 17 millones de visualizaciones, y ha generado cientos de comentarios. Algunos usuarios aseguran que "Andy está casado con Megan Kerrigan Byron y tiene dos hijos." Otros afirman que la jefa de Recursos Humanos también está casada. "¡Va a ser una reunión de junta muy incómoda, y quizás también un par de divorcios! ", afirma un seguidor con ironía.

Coldplay continúa su gira mundial Music Of The Spheres en Estados Unidos, con próximas paradas en Madison, Nashville y Miami antes de regresar al Reino Unido. Pero, sin duda, lo que muchos recordarán del paso por Boston no será solo la música, sino el misterio de aquella pareja tímida... o infiel.