Montoya reaparece tras su desaparición mediática: "Es el momento de seguir brillando"

Montoya ha vuelto. Después de algunas semanas desaparecido del foco mediático desde su paso por 'Supervivientes', José Carlos Montoya ha reaparecido públicamente a través de su cuenta de Tik Tok para explicar cómo se encuentra ahora que ha pasado un tiempo junto a su familia y amigos más cercanos y alejado de lo que en su día le provocó una gran inestabilidad emocional que le hizo parar.

"Estoy mejor, te mentiría si te dijera que estoy como ese chico que entró en Honduras radiante de felicidad, porque al final el cariño ha sido mi cura" reconoce el joven en una entrevista que ha publicado en sus redes sociales a modo de agradecimiento para sus 'flamencos'. Mucho más relajado y cómodo que en un plató de televisión, Montoya hace un análisis de lo que ha vivido hasta llegar a tocar fondo. "He tenido que parar, porque, como bien dije, todo no vale. Mi cabeza ha dicho basta. Lo he dicho siempre, le ha podido pasar a miles de personas, todo el mundo se desenamora y a todo el mundo le ponen los cuernos" reconoce el concursante de realities tras su desilusión en el amor con Anita Williams.

Montoya reconoce que "no se retira y seguirá brillando"

Sin poder contener las lágrimas en los ojos y emocionado de nuevo al recordar lo mucho que ha sufrido por amor, Montoya reconoce: "Ha sido un sufrimiento viral, mundial. Un sufrimiento que por mi esencia de vida y mi política, al final, lo he llevado al humor para estar bien yo, no me he querido reír nunca de nadie, al revés, estoy en contra totalmente del hate, del odio, porque al final, cuando uno quiere, quiere ciego".

Con muchas ganas de retomar el sentido del humor que le caracteriza y que le ha llevado a convertirse en un verdadero fenómeno mundial, Montoya anuncia que no se retira y que aún le queda mucho por dar: "Montoya va donde brilla y creo que lo merecéis, es el momento de seguir brillando, el momento de seguir creciendo, aprendiendo, pero de verdad, más que nunca, gracias, porque lo mejor está por venir".