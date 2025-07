¿Cuánto cobra Noelia Núñez? Este es el sueldo de la diputada del PP que ha mentido en su currículum

Es el tema político del día. Noelia Núñez (Fuenlabrada, 33 años) ha salido a la palestra mediática tras confesar que "ha mentido en su currículum vitae y no ha finalizado los grados universitarios que había acreditado".

Horas después de la polémica, la diputada por el Partido Popular y vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular ha dejado su escaño y ha dimitido de todos sus cargos del PP.

Este hecho se produce tras haber explicado a través de X (antiguo Twitter) su formación académica y que "nunca ha tenido intención de engañar a nadie". Por ello, la portavoz del PP en Fuenlabrada quiso hablar "con total transparencia y aclarar lo ocurrido".

Núñez acreditó una formación académica que no ha terminado. Entre los estudios presentados se encuentran varios: "Decidí estudiar el grado en Derecho en la UCM, trasladé el expediente a la UNED y luego empecé el Grado en Estudios Ingleses en la UNED. En 2019, cambié el Grado de Derecho por un Grado Combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED.", aclaraba la diputada madrileña.

Cuánto cobra Noelia Núñez

Las reacciones políticas ante la mentira del CV de Noelia Núñez no han cesado a lo largo del día. "No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos. Mi carrera política... ha ocupado mi tiempo y esfuerzo", aclara la joven madrileña.

Por ello, conviene recordar el salario de la que era diputada en el Congreso de Diputados.Tal y como se refleja en la página web de Newtral, el salario que recibe al año asciende hasta los 84.799,12 euros, es decir, unos 6.057,08 euros brutos mensuales.

Pese a todo, hay que recordar que no es necesario tener una formación académica en política, aunque tener estudios superiores puede ser muy útil a la hora de tener conocimientos y habilidades valiosas para el ejercicio de la función pública.