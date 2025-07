Polémica tiktoker: Fabiana Sevillano rompe su silencio tras el beso con el ex de Sofía Surferss

Gran terremoto en las redes sociales entre las influencers. La tiktoker sevillana Fabiana Sevillano ha roto su silencio con un vídeo de nueve minutos que se ha vuelto viral en pocas horas tras contestar duramente a Sofía Surfers por un lío con su ex novio.

Para los que no lo sepan, Sofía Surfers estuvo saliendo con Álvaro Suárez en la que se veía una pareja muy querida en redes sociales. Por diferentes motivos, la relación no fue a más y se acabó. Pues resulta que recientemente Álvaro se enrolló con Fabiana Sevillano y de ahí viene la disputa. "Sofía y yo no somos amigas", se defiende Fabiana en el vídeo para explicarlo.

Lo cierto es que Fabiana Sevillano es íntima amigo de Lola Lolita (hermana de Sofía Surfers) dónde se le ha podido ver en multitud de eventos, como por ejemplo el festival 'Lola Lolita Land' dónde coincidieron los tiktokers más famosos del país.

La respuesta de Fabiana Sevillano

Durante los casi diez minutos, el vídeo se ha convertido en un archivo histórico de TikTok España. La trama no tiene nada que envidiarle a una serie turca. Todo comenzó cuando se viralizó un vídeo de Fabiana y Álvaro —ex de Sofía y excuñado de Lola Lolita— compartiendo más que sonrisas.

Al principio lo negaron, pero... sí, se liaron. Y claro, Sofía reaccionó desde con comentarios en redes sociales de forma indirecta: "Que fuerte que te líes con una conocida mía...". Lo borró, pero el pantallazo ya había hecho su trabajo y los seguidores lo sacaron a la luz.

En cuestión de minutos, Fabiana, visiblemente molesta, decidió contar su versión para cortar el runrún de raíz. La creadora de contenido sevillana se despachó a gusto con un vídeo que detalló con pelos y señales de lo ocurrido. Sevillano ha confirmado que la noche que se quedó sola con Álvaro se dio cuenta de que le gustaba y se besaron. "Que me lleven presa, ¿qué hago? Estoy soltera y él también", ha expresado sobre su estado sentimental.

La tiktoker aclara en todo momento que "ella es amiga de Lola Lolita, no de su hermana Sofía, y que en ningún momento se escondió". Incluso fue a casa de Lola para contarle lo que había pasado. “Le dije que llamara a su hermana por videollamada y se lo contaba yo misma, pero me dijo que no porque se iba a poner la cosa caliente", recuerda.

Una guerra abierta en TikTok entre las influencers

Y como en todo buen salseo, había más personajes esperando su turno en el guion. Pablo Vera, ex de Fabiana, también entra en escena con una llamada pidiendo explicaciones. A él también le confirma el rumor: sí, hubo beso. Y entonces el dominó cae: Javi Hoyos lo cuenta en su perfil de TikTok, las redes arden y la famosa “tercera guerra mundial” de TikTok estalla, permítanme la expresión.

Lo que más ha dolido a Fabiana, según confiesa, es que Sofía insinúe que eran amigas. Ahí dice que ya no pudo callarse más. "Te doy explicaciones como hermana de Lola, no como ex de Álvaro", zanja. Pero aún tiene hueco para la empatía: pide que no se convierta en una guerra abierta porque quiere a su amiga y lamenta que todo esto le haya salpicado a ella.

El resumen: dos influencers enfrentadas, un exnovio en el centro del huracán, reproches públicos y un ejército de seguidores sacando conclusiones. Y mientras tanto, Lola Lolita —la amiga, la hermana, la mediadora— viendo el fuego cruzado desde el centro del ring.