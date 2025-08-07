Iglesia
Hospitalizan al cardenal Cañizares por su delicado estado de salud
El arzobispo Enrique Benavent pide a los fieles que recen por él
Voro Contreras
El Arzobispado de Valencia informa que Su Eminencia, el Cardenal Antonio Cañizares Llovera, ha sido hospitalizado debido a su delicado estado de salud.
El Arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, pide “a los fieles de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.
Nombrado por el papa Francisco, tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de Valencia hasta el 10 de octubre de 2022.
Benedicto XVI le nombró Cardenal en 2006
Nacido en Utiel en 1945, Cañizares cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de València y en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que obtuvo el doctorado en Teología, con especialidad en Catequética. El 21 de junio de 1970 fue ordenado sacerdote en Sinarcas por el arzobispo José María García Lahiguera. Tras unos primeros años de ministerio sacerdotal se trasladó a Madrid, para dedicarse especialmente a la docencia. El papa Juan Pablo II le nombró Obispo de Ávila el 6 de marzo de 1992.
Apenas un lustro después, el 1 de febrero de 1997 tomó posesión de la diócesis de Granada. Entre enero y octubre de 1998 fue Administrador Apostólico de la diócesis de Cartagena y el 24 de octubre de 2002, Arzobispo de Toledo. Fue el Papa Benedicto XVI quien le otorgó el título de Cardenal, en el Consistorio Ordinario Público, el primero de su Pontificado, el 24 de marzo de 2006.
Cañizares ejerció durante ocho como máxima autoridad de la Iglesia valenciana. “Son ocho años de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho por mí y me ha concedido y también para pedir perdón – de todo corazón- por todo lo que haya podido hacer mal o no haya hecho”, apuntaba días antes de su despedida.
- La Guardia Civil toma la desembocadura del Guadalquivir: más de 200 agentes se despliegan en Sanlúcar de Barrameda
- Cruzada contra las boliñas en Punta Umbría: nueve denuncias en dos días por venta ilegal en la playa incluso con menores
- José Manuel Carrión, el abogado que defendió al hermano de Carcaño y al exdirector de Mercasevilla
- Denuncian al alcalde de Barbate por pagar 57.000 euros a un conocido abogado sevillano pese a avisos de irregularidades
- No hay dinero ni para pagos más prioritarios' y 'debería haber contrato': los avisos que recibió el alcalde de Barbate
- El oasis de Huelva donde sales del hotel y te encuentras con la playa de La Concha de San Sebastián
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- Los afectados por la huelga de Ryanair serán compensados con hasta 600 euros